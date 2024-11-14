(MENAFN
- Golin Mena) الرياض، المملكة العربية السعودية، 12 نوفمبر 2024 – وقّعت شركة تطوير اتفاقية شراكة مع NHC لتنفيذ مشروع ضخم متعدد الاستخدامات، بحضور معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي نائب الوزير إيهاب بن غازي الحشاني، والرئيس التنفيذي ل NHC الأستاذ محمد بن صالح البطي، ورئيس مجلس إدارة تطوير الأستاذ طرجم بن سلامه بن سعيدان. يمتد المشروع على مساحة تبلغ 180,000 متر مربع ويقع في موقع استراتيجي مقابل مدينة الملك عبد الله الرياضية (استاد الجوهرة) في جدة. تم توقيع الاتفاقية على هامش معرض سيتي سكيب العالمي الذي يُعقد في العاصمة الرياض من 11 إلى 14 نوفمبر 2024. ويهدف المشروع إلى تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 عبر تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى جودة الحياة، وتلبية احتياجات المجتمع المتنامية في جدة من خلال توفير مرافق حيوية متنوعة، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.5 مليار ريال سعودي.
يتضمن المشروع حوالي 800 وحدة سكنية بتصميم عصري يناسب مختلف الفئات، بالإضافة إلى 200 وحدة فندقية متكاملة، مما يجعله وجهة شاملة توفر أقصى درجات الراحة والرفاهية للسياح والزوار. كما يحتوي المشروع على مساحات خضراء ومناطق مفتوحة توفر بيئة عائلية جذابة ومناسبة للتنزه والاستجمام، إلى جانب ممرات مخصصة للمشي وركوب الدراجات، لتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة للسكان.
ويضم المشروع أيضًا أول نادٍ رياضي اجتماعي من نوعه، ممتدًا على مساحة 100,000 متر مربع، ليكون إضافة نوعية إلى المرافق المتاحة في المشروع. يهدف النادي إلى توفير بيئة رياضية واجتماعية متكاملة للسكان والزوار، مما يعزز النشاط البدني والتفاعل الاجتماعي. سيشمل النادي مجموعة متنوعة من الأنشطة والخدمات التي تساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز رفاهية المجتمع المحلي.
يمثل هذا المشروع بصمة مميزة في قلب جدة، المدينة التي تستعد لاستضافة أكبر الفعاليات الرياضية والفنية والمعارض الدولية، مما يعزز مكانتها كواجهة سياحية وسكنية رائدة تواكب طموحات المستقبل وتلبي احتياجات المجتمع العصري المتنامي.
وقال طرجم بن سلامه بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة تطوير: "توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا في تعزيز جودة الحياة في المدن. نحن ملتزمون بتقديم مرافق سكنية وترفيهية وتجارية متعددة الاستخدامات، ونتطلع للعمل مع شركائنا لضمان أن يلبي المشروع احتياجات المجتمع ويعزز رفاهيته. نسعى إلى تقديم وجهة متكاملة تجمع بين الحداثة والتراث، لتكون جدة واجهة مشرقة تجمع بين أصالة الماضي ورؤية المستقبل."
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