جلالة الملك المعظم يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس الروسي

جلالة الملك المعظم يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس الروسي
التاريخ
11/14/2024 7:20:24 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم، برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين
رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته إليه بمناسبة ذكرى عيد ميلاد فخامته.
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