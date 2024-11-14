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رئيس الوطنية لحقوق الإنسان يستقبل السفيرة التركية بمناسبة انتهاء فترة عملها

11/14/2024 7:20:23 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إيسن تشاكيل، سفيرة جمهورية تركيا لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملها في المملكة.
وخلال اللقاء، رحّب الدرازي بالسفيرة تشاكيل، معربًا عن تقديره للجهود التي بذلتها خلال فترة عملها في البحرين، والتي أسهمت في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح في مهامها المستقبلية.
من جانبها، أعربت السفيرة عن شكرها وتقديرها للدعم الذي حظيت به خلال فترة عملها، متمنية لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار وللعلاقات البحرينية-التركية المزيد من التطور.

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