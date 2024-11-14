رئيس الوطنية لحقوق الإنسان يستقبل السفيرة التركية بمناسبة انتهاء فترة عملها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إيسن تشاكيل، سفيرة جمهورية تركيا لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملها في المملكة.
وخلال اللقاء، رحّب الدرازي بالسفيرة تشاكيل، معربًا عن تقديره للجهود التي بذلتها خلال فترة عملها في البحرين، والتي أسهمت في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح في مهامها المستقبلية.
من جانبها، أعربت السفيرة عن شكرها وتقديرها للدعم الذي حظيت به خلال فترة عملها، متمنية لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار وللعلاقات البحرينية-التركية المزيد من التطور.
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