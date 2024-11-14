جلالة الملك المعظم يهنئ ملك مملكة بلجيكا بذكرى عيد الملك

جلالة الملك المعظم يهنئ ملك مملكة بلجيكا بذكرى عيد الملك
التاريخ
11/14/2024 7:20:21 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى عيد الملك البلجيكي.
وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لجلالة ملك بلجيكا بموفور الصحة والسعادة، وللشعب البلجيكي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.
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