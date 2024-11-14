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جلالة الملك المعظم يهنئ ملك مملكة بلجيكا بذكرى عيد الملك

11/14/2024 7:20:21 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى عيد الملك البلجيكي.
وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لجلالة ملك بلجيكا بموفور الصحة والسعادة، وللشعب البلجيكي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

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