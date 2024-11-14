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مدير أركان الحرس الوطني يستقبل قائد الفيلق الثلاثين بالجيش الباكستاني

11/14/2024 7:20:20 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني، اليوم الخميس، الفريق سيد إمداد حسين شاه قائد الفيلق الثلاثين في الجيش الباكستاني والوفد المرافق، وذلك في مبنى رئاسة الحرس الوطني بالصخير.
ورحب مدير أركان الحرس الوطني بقائد الفيلق الثلاثين والوفد المرافق له، حيث نقل له تحيات الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني ، كما أشاد بما تشهده العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين من نماء وازدهار مستمر، وما أثمر عنها من رفع لمستويات التعاون وتبادل الخبرات وتنفيذ التمارين والتدريبات المشتركة بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني.
من جانبه، عبّر قائد الفيلق ، عن شكره وتقديره
لمدير أركان الحرس الوطني ، على الاهتمام المستمر بتطوير مستويات التعاون الثنائية بين الجيش الباكستاني والحرس الوطني، وذلك تأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين.
كما شهد اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

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