مدير أركان الحرس الوطني يستقبل قائد الفيلق الثلاثين بالجيش الباكستاني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني، اليوم الخميس، الفريق سيد إمداد حسين شاه قائد الفيلق الثلاثين في الجيش الباكستاني والوفد المرافق، وذلك في مبنى رئاسة الحرس الوطني بالصخير.
ورحب مدير أركان الحرس الوطني بقائد الفيلق الثلاثين والوفد المرافق له، حيث نقل
له تحيات الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني ، كما أشاد بما تشهده العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين من نماء وازدهار مستمر، وما أثمر عنها من رفع لمستويات التعاون وتبادل الخبرات وتنفيذ التمارين والتدريبات المشتركة بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني.
من جانبه، عبّر قائد الفيلق ، عن شكره وتقديره
لمدير أركان الحرس الوطني ، على الاهتمام المستمر بتطوير مستويات التعاون الثنائية بين الجيش الباكستاني والحرس الوطني، وذلك تأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين.
كما شهد اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
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