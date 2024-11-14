الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يستقبل السفيرة التركية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ايسن تشاكيل، سفيرة الجمهورية التركية، بمناسبة انتهاء فترة عملها في مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، أعرب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل عن تقديره للجهود التي بذلتها السفيرة التركية خلال فترة عملها بالمملكة، ودورها في تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والجمهورية التركية في مختلف المجالات والأصعدة لاسيما العمالية منها، متمنياً لها التوفيق والنجاح في مهامها القادمة.
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