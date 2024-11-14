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الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يستقبل السفيرة التركية

11/14/2024 7:20:19 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ايسن تشاكيل، سفيرة الجمهورية التركية، بمناسبة انتهاء فترة عملها في مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، أعرب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل عن تقديره للجهود التي بذلتها السفيرة التركية خلال فترة عملها بالمملكة، ودورها في تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والجمهورية التركية في مختلف المجالات والأصعدة لاسيما العمالية منها، متمنياً لها التوفيق والنجاح في مهامها القادمة.

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