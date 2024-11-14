ليحصلوا على تعويض.. تنكروا بهيئة دب وحطموا سيارتهم الفاخرة

MENAFN - Khaberni) خبرني - قُبض على أربعة أشخاص يُشتبه في قيامهم بعملية احتيال على شركة تأمين في كاليفورنيا، الأربعاء، بعد أن قالوا إن دبا حطّم سيارتهم الفاخرة، بعدما تبين أن المرتكب كان إنسانا متنكرا في هيئة دب.





واكتُشفت الحيلة بعد تحقيق أثارته شكوك حامت لدى شركة تأمين، طلب منها هؤلاء الأشخاص تغطية أضرار قالوا إنها لحقت بسيارة "رولز رويس" من طراز "غوست"، وهي مركبة فاخرة تُقدّر قيمتها بمئات آلاف الدولارات.





وادعى هؤلاء المؤمَّنون أن دبا السيارة في بحيرة أروهيد، وهي منطقة جبلية بالقرب من لوس أنجلوس، ومزق المقاعد وألحق أضرارا بالأبواب، وفق بيان صادر عن إدارة التأمين في كاليفورنيا.





حتى إنهم قدّموا لقطات من كاميرات مراقبة ادعوا فيها أنها تظهر الحيوان يصبّ غضبه على السيارة. ولكن "بعد مراجعة أخرى للفيديو، توصل التحقيق إلى أن الدب كان في الواقع شخصا متنكرا بهيئة دب"، وفق بيان.





واكتشف المحققون بعد ذلك أن المشتبه بهم استخدموا هذا المخطط لجني أموال في ما مضى، إذ سبق أن قدّما مطالبتين أخريين للحصول على تعويض من شركات تأمين بسبب ضرر مزعوم طال سيارتي مرسيدس فاخرتين.

في كل مرة، ادعى المتهمون الأربعة أن دبا ألحق الضرر بالمركبة، وأرسلوا مقطع فيديو يظهر عدوانية الوحش المزعوم كدليل.





وليس الادعاء الذي كانوا يسوقونه خياليا، إذ إن الدببة الرمادية في كاليفورنيا تظهر أحيانا في أماكن غير متوقعة، وغالبا ما تكون مدمرة.





وقد أُرسلت الصور إلى عالم أحياء في هيئة الحفاظ على الحياة البرية، أكد أنه "من الواضح أنه كان إنسانا متنكرا بزي دب"، وفق البيان.





كما مكّن البحث الذي أجري في مساكن المشتبه بهم من العثور على زيّ الحيوان المستخدم في عملية الاحتيال.





واتهم كل من روبن تمرازيان (26 عاما) وأرارات تشيركينيان (39 عاما) وفاهي مورادخانيان (32 عاما) وألفيا زوكرمان (39 عاما) بالاحتيال في مجال التأمين. وبلغت مطالباتهم بالتعويض أكثر من 140 ألف دولار.