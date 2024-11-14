ستاد عمّان يتجهز لاستقبال جماهير النشامى

(MENAFN
- Amman Net) تتجهز مدينة الحسين للشباب، الخميس، لاستقبال الجماهير المؤازرة للمنتخب الوطني لكرة القدم
في مواجهة المنتخب العراقي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
وقال مدير عام مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة، إن المدينة وضعت شاشات عملاقة في ستاد عمان لعرض مباراة
الأردن والعراق.
وأضاف الخلايلة، أن أعدادا كبيرة ستحضر المباراة في ستاد عمان، مشيرا إلى نفاد أعداد كبيرة من البطاقات المجانية التي طرحتها المدينة لحضور المباراة.
وبين للمملكة أن الفنان
الأردني سعد أبو تايه سيؤدي أغاني للمنتخب الوطني قبل بدء المباراة وبين شوطي المباراة.
وأشار إلى أن أبواب الملعب ستفتح عند الساعة 5:00 من مساء الخميس لاستقبال الجمهور.
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