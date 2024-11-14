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ستاد عمّان يتجهز لاستقبال جماهير النشامى

11/14/2024 7:10:36 AM
(MENAFN- Amman Net) تتجهز مدينة الحسين للشباب، الخميس، لاستقبال الجماهير المؤازرة للمنتخب الوطني لكرة القدم في مواجهة المنتخب العراقي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
وقال مدير عام مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة، إن المدينة وضعت شاشات عملاقة في ستاد عمان لعرض مباراة الأردن والعراق.
وأضاف الخلايلة، أن أعدادا كبيرة ستحضر المباراة في ستاد عمان، مشيرا إلى نفاد أعداد كبيرة من البطاقات المجانية التي طرحتها المدينة لحضور المباراة.
وبين للمملكة أن الفنان الأردني سعد أبو تايه سيؤدي أغاني للمنتخب الوطني قبل بدء المباراة وبين شوطي المباراة.
وأشار إلى أن أبواب الملعب ستفتح عند الساعة 5:00 من مساء الخميس لاستقبال الجمهور.

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