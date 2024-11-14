إسرائيل تسعى لتقديم هدية لترامب عبر تسوية بشأن لبنان

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - أبلغ الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، ومستشاره جاريد كوشنر، أن إسرائيل تسعى لتسريع الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان يتماشى مع شروطها، وذلك بهدف تحقيق إنجاز مبكر في السياسة الخارجية للرئيس المنتخب.

جاء ذلك بحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، اليوم الخميس، عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين مطلعين على مخرجات اللقاء الذي جمع بين والوزير المقرب من بنيامين والذي جعل منتجع "مار-آ-لاجو" في فلوريدا المحطة الأولى لجولته الأميركية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ديرمر التقى ترامب وكوشنر قبل توجهه إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات مع مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن بشأن لبنان. ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين الإسرائيليين، قوله: "هناك تفاهم على أن إسرائيل ستقدم لترامب هدية تتمثل في تفاهم حول لبنان في يناير".

وأضافت "واشنطن بوست" أن ترامب أعرب عن رغبته في إنهاء الحروب في الشرق الأوسط، لكنه أبلغ نتنياهو في مكالمة، الشهر الماضي، أنه يدعمه في اتخاذ التدابير اللازمة ضد حزب الله وحماس. ومع ذلك، لم يتضح بعد تأثير مقترح لبنان على محادثات التهدئة الجارية بشأن غزة.



ووفقًا للصحيفة، أشار نتنياهو إلى "فرص سلام كبيرة مع ترامب"، خاصة في ظل التحركات العسكرية الإسرائيلية المتصاعدة في لبنان، والتي أدت إلى نزوح قرابة 900,000 شخص واستشهاد أكثر من 3,300 شخص في إطار العدوان المتصاعد على لبنان.

وذكرت الصحيفة أن المحادثات تناولت أيضًا مقترحًا لانسحاب مقاتلي حزب الله شمال نهر الليطاني، ضمن منطقة عازلة تخضع لإشراف دولي، على أن تتولى قوات الجيش اللبناني السيطرة على الحدود لفترة تجريبية تمتد 60 يومًا، تحت إشراف أميركي وبريطاني، ما يمهد لاتفاق محتمل.

من جانبه، صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أمس الأربعاء، بأن إسرائيل تشترط الاحتفاظ بـ"حق" توجيه ضربات عسكرية إلى لبنان في أي وقت ضمن شروط التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله.

وقال بارو في جلسة برلمانية بعد إجراء محادثات في إسرائيل الأسبوع الماضي، إن المسؤولين الإسرائيليين يؤكدون هذا الشرط بشكل متزايد، موضحًا: "نسمع اليوم في إسرائيل أصواتًا تطالب بالاحتفاظ بالقدرة على توجيه الضربات في أي لحظة، بل وحتى غزو لبنان كما هو الحال في سورية".

وأضاف أن هذه المطالب "لا تتوافق مع سيادة دولة قوية"، في إشارة إلى الجهود التي تهدف إلى تعزيز الحكم في لبنان. وأشار عدد من الدبلوماسيين إلى أن قبول حزب الله أو لبنان بمقترح يتضمن هذا الشرط يكاد يكون مستحيلاً، مما يزيد من تعقيد التوصل لاتفاق.

وتسعى فرنسا، التي تربطها علاقات تاريخية مع لبنان، للعب دور في جهود الوصول إلى وقف إطلاق النار، وقد تعاونت مع إدارة بايدن لمحاولة تنفيذ هدنة مؤقتة. لكن المحادثات تعثرت في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، خاصة مع اتجاه المبعوث الأميركي إلى لبنان، عاموس هوكشتاين، نحو تقديم مقترحاته الخاصة.

وأشار بارو إلى أنه لا يمكن لفرنسا قيادة المبادرات في لبنان بمفردها، قائلاً: "نحتاج إلى أميركا لإقناع إسرائيل، وبالمثل فإن تحرك واشنطن منفردة لا يجدي نفعًا نظراً لافتقارها إلى التقدير الدقيق للديناميكيات السياسية الداخلية في لبنان".