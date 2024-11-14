بن آند جيري تتهم يونيليفر بإسكاتها في دعم حقوق الفلسطينيين

MENAFN - Palestine News ) رفعت شركة "بن آند جيري" للمثلجات دعوى قضائية ضد شركة "يونيليفر" الأم، متهمة إياها بالتصدي لمحاولات الشركة في التعبير عن دعمها للاجئين الفلسطينيين، وتهديدها بحل مجلس إدارتها ومقاضاة أعضائه.

وتأتي هذه الدعوى في سياق استمرار التوتر بين الشركتين منذ سنوات، وتبرز تفاصيل جديدة حول النزاع الذي بدأ بعد إعلان "بن آند جيري" عن وقف مبيعاتها في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة في عام 2021.

وقالت شركة "بن آند جيري" للمثلجات في الدعوى القضائية، إن الشركة الأم "يونيليفر" عرقلت محاولاتها للتعبير عن دعمها للاجئين الفلسطينيين وهددت بحل مجلس إدارتها ومقاضاة أعضائه بشأن هذه المسألة.

وتمثل الدعوى، التي رفعتها الشركة يوم أمس، الأربعاء، أحدث مؤشر على التوتر القائم منذ عام 2021 بعد أن قالت "بن آند جيري" إنها ستتوقف عن بيع منتجاتها في المستوطنات لأنها تتعارض مع قيمها، وهي خطوة دفعت بعض المستثمرين إلى التخلص من أسهم في "يونيليفر".

ثم رفعت شركة صناعة المثلجات دعوى قضائية ضد "يونيليفر" لبيع أعمالها في إسرائيل لصاحب رخصتها هناك، الأمر الذي سمح بمواصلة التسويق في مستوطنات الضفة الغربية وإسرائيل. وتم تسوية هذه الدعوى في 2022.

وفي دعواها القضائية الجديدة، تقول شركة "بن آند جيري" إن "يونيليفر" خالفت شروط تلك التسوية التي ظلت سرية. وكشفت الدعوى أن اتفاق التسوية ينص على أن يونيليفر مطالبة "باحترام وتقدير المسؤولية الأساسية لمجلس إدارة بن آند جيري المستقل في ما يتعلق بالمهمة الاجتماعية للشركة".

وأضافت الدعوى "حاولت بن آند جيري في أربع مناسبات التحدث علنا لدعم السلام وحقوق الإنسان... يونيليفر أسكتت كل هذه الجهود".

وقالت شركة "بن آند جيري" في الدعوى القضائية إنها حاولت الدعوة إلى وقف إطلاق النار ودعم المرور الآمن للاجئين فلسطينيين إلى بريطانيا ودعم الطلاب الذين ينظمون احتجاجات في جامعات أميركية رفضا للحرب على غزة وللمطالبة بوقف المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل.

لكن شركة يونيليفر منعت "بن آند جيري" من القيام بذلك. وورد في الدعوى القضائية أن مجلس الإدارة المستقل تحدث على نحو منفصل عن بعض هذه الأمور، لكن الشركة تم إسكاتها.

وقالت شركة "بن آند جيري" إن رئيس قسم المثلجات في شركة "يونيليفر"، بيتر تير كولف، قال إنه يشعر بالقلق إزاء "تصور مستمر بمعاداة السامية" في ما يتعلق بشركة صناعة المثلجات التي تعبر عن آرائها بشأن اللاجئين الفلسطينيين، وفقا للدعوى القضائية.

كما ورد في الدعوى القضائية أن "يونيليفر" مطالبة بموجب اتفاق التسوية بأن تسدد مدفوعات تصل إجمالا إلى خمسة ملايين دولار إلى شركة "بن آند جيري" لكي تقدم العلامة التجارية تبرعات لجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان من اختيارها.

واختارت "بن آند جيري" منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" ذات التوجهات اليسارية، وفرع مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في منطقة خليج سان فرانسيسكو ومنظمات أخرى.

وذكرت الدعوى القضائية أن شركة "يونيليفر" اعترضت في آب/ أغسطس على الاختيارات، قائلة إن منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام "تنتقد الحكومة الإسرائيلية بشدة".

واختارت شركة "بن آند جيري" موقعا لنفسها كشركة ذات وعي مجتمعي منذ أن أسسها بن كوهين وجيري غرينفيلد في محطة وقود تم تجديدها في 1978. وحافظت على هذه المهمة بعد أن استحوذت عليها شركة "يونيليفر" في عام 2000.

وفي آذار/ مارس الماضي، قالت "يونيليفر" إنها ستفصل أنشطتها في قطاع المثلجات، والتي تشمل بن آند جيري، عن بقية المجموعة بحلول نهاية عام 2025 لتبسيط محفظتها الاستثمارية. وتشمل منتجات "يونيليفر" صابون دوف ومايونيز هيلمانز ومكعبات حساء كنور ومنظف سيرف وفازلين.