Thursday, 14 November 2024 04:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


في اليوم العالمي للسكري.. د.رابعه الهاجري:العادات الصحية جزءا اساسيا في السيطرة على السكري

11/14/2024 5:09:45 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت:لمياء ابراهيم
بمناسبة اليوم العالمي للسكري أكدت الدكتورة رابعه الهاجري استشاري طب العائلة اختصاصي امراض السكري بمركز ويل ميد الطبي أن
السكري
يعد سبب رئيسيًا لأمراض القلب والأوعية الدموية، والعمى، وفشل الكلى، و البتر في الأطراف السفلية. يمكن أن يساعد التحكم في مستويات السكر في الدم، وضغط الدم، والكوليسترول في تأخير أو الوقاية من المضاعفات.في الدول ذات الدخل المرتفع. لذلك، يعد المتابعة المنتظمة لهذه المؤشرات أمرًا أساسيًا للأشخاص المصابين بالسكري
الأشخاص المصابون بالسكري هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بمعدل يصل إلى ثلاثة أضعاف1من كل 3 أشخاص مصابين بالسكري سيعانون من فقدان بعض القدرة على الرؤية خلال حياتهم. فشل الكلى أكثر شيوعًا بمعدل 10 مرات في الأشخاص المصابين بالسكري. يتم بتر طرف سفلي بسبب السكري في مكان ما في العالم كل 30 ثانية
عادات حياة صحية
تعد العادات الصحية جزءًا أساسيًا في السيطرة على مرض السكري وتقليل خطر أمراض القلب والأوعية الدموية. يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي متوازن يركز على الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض والتحكم في الحصص الغذائية في تنظيم مستويات السكر في الدم ومنع تراكم الترسبات الدهنية التي تسد الشرايين.
بالمثل، تساعد الأنشطة البدنية المنتظمة في التحكم في الوزن، وتحسين مقاومة الأنسولين، وتعزيز اللياقة القلبية الوعائي
عوامل الخطر السلوكية
يُعتبر التدخين والاستهلاك المفرط للكحول عوامل خطر إضافية لأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص المصابين بالسكري. تزيد هذه السلوكيات من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وقد تؤثر سلبًا على الصحة العامة. إذا كنت مدخنًا، يوصى بشدة بالعمل مع مقدم الرعاية الصحية لوضع خطة للإقلاع عن التدخين. يمكن أن يساعد الاعتدال أو تجنب استهلاك الكحول في منع التقلبات في مستويات السكر في الدم والتي قد تؤدي إلى المضاعفات.
تحكم في صحة قلبك
يمكن أن يقلل اعتماد نمط حياة صحي، وإدارة عوامل الخطر، وإجراء فحوصات طبية منتظمة من احتمال تطوير المضاعفات القلبية الوعائية المرتبطة بالسكري. إذا كنت مصابًا بالسكري، فإن معرفة العلاقة بين السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية يمكن أن يساعدك في التحكم في صحة قلبك وتأخير أو الوقاية من المضاعفات
قد تؤثر مضاعفات العين، مثل اعتلال الشبكية السكري، على الأشخاص المصابين بالسكري. تتسبب هذه المضاعفات في فقدان الرؤية، مما قد يؤدي إلى العمى. أكثر من 1 من كل 3 أشخاص مصابين بالسكري يصابون بشكل من أشكال فقدان الرؤية خلال حياتهم
تُعد مستويات السكر المرتفعة في الدم، وضغط الدم، والكوليسترول من الأسباب الرئيسية لضعف الرؤية. جميع الأشخاص المصابين بالسكري معرضون لخطر مضاعفات العين المرتبطة بالسكري، وبشكل خاص اعتلال الشبكية السكري. يمكن أن تساعد الفحوصات المنتظمة للعيون والحفاظ على مستويات السكر في الدم
والكولسترول والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم
في تجنب والحد من مضاعفات مرض لسكري على
العين
يمكن أن يسبب السكري مضاعفات صحية في الفم تؤثر على الأسنان واللثة والفم بشكل عام. الحفاظ على فم صحي هو جزء أساسي من الرفاهية العامة للأشخاص المصابين بالسكري

MENAFN14112024000055011008ID1108885337

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث