في اليوم العالمي للسكري.. د.رابعه الهاجري:العادات الصحية جزءا اساسيا في السيطرة على السكري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت:لمياء ابراهيم
بمناسبة اليوم العالمي للسكري أكدت الدكتورة رابعه الهاجري استشاري طب العائلة اختصاصي امراض
السكري بمركز ويل ميد الطبي أن
السكري
يعد سبب رئيسيًا لأمراض القلب والأوعية الدموية، والعمى، وفشل الكلى، و البتر في الأطراف السفلية. يمكن أن يساعد التحكم في مستويات السكر في الدم، وضغط الدم، والكوليسترول في تأخير أو الوقاية من المضاعفات.في الدول ذات الدخل
المرتفع. لذلك، يعد المتابعة المنتظمة لهذه المؤشرات أمرًا أساسيًا للأشخاص المصابين بالسكري
الأشخاص المصابون بالسكري هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بمعدل يصل إلى ثلاثة أضعاف1من كل 3 أشخاص مصابين بالسكري سيعانون من فقدان بعض القدرة على الرؤية خلال حياتهم. فشل الكلى أكثر شيوعًا بمعدل 10 مرات في الأشخاص المصابين بالسكري. يتم بتر طرف سفلي بسبب السكري في مكان ما في العالم كل 30 ثانية
عادات حياة صحية
تعد العادات الصحية جزءًا أساسيًا في السيطرة على مرض السكري وتقليل خطر أمراض القلب والأوعية الدموية. يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي متوازن يركز على الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض والتحكم في الحصص الغذائية في تنظيم مستويات السكر في الدم ومنع تراكم الترسبات الدهنية التي تسد الشرايين.
بالمثل، تساعد الأنشطة البدنية المنتظمة في التحكم في الوزن، وتحسين مقاومة الأنسولين، وتعزيز اللياقة القلبية الوعائي
عوامل الخطر السلوكية
يُعتبر التدخين والاستهلاك المفرط للكحول عوامل خطر إضافية لأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص المصابين بالسكري. تزيد هذه السلوكيات من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وقد تؤثر سلبًا على الصحة العامة. إذا كنت مدخنًا، يوصى بشدة بالعمل مع مقدم الرعاية الصحية لوضع خطة للإقلاع عن التدخين. يمكن أن يساعد الاعتدال أو تجنب استهلاك الكحول في منع التقلبات في مستويات السكر في الدم والتي قد تؤدي إلى المضاعفات.
تحكم في صحة قلبك
يمكن أن يقلل اعتماد نمط حياة صحي، وإدارة عوامل الخطر، وإجراء فحوصات طبية منتظمة من احتمال تطوير المضاعفات القلبية الوعائية المرتبطة بالسكري. إذا كنت مصابًا بالسكري، فإن معرفة العلاقة بين السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية يمكن أن يساعدك في التحكم في صحة قلبك وتأخير أو الوقاية من المضاعفات
قد تؤثر مضاعفات العين، مثل اعتلال الشبكية السكري، على الأشخاص المصابين بالسكري. تتسبب هذه المضاعفات في فقدان الرؤية، مما قد يؤدي إلى العمى. أكثر من 1 من كل 3 أشخاص مصابين بالسكري يصابون بشكل من أشكال فقدان الرؤية خلال حياتهم
تُعد مستويات السكر المرتفعة في الدم، وضغط الدم، والكوليسترول من الأسباب الرئيسية لضعف الرؤية. جميع الأشخاص المصابين بالسكري معرضون لخطر مضاعفات العين المرتبطة بالسكري، وبشكل خاص اعتلال الشبكية السكري. يمكن أن تساعد الفحوصات المنتظمة للعيون والحفاظ على مستويات السكر في الدم
والكولسترول والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم
في تجنب والحد من مضاعفات مرض لسكري على
العين
يمكن أن يسبب السكري مضاعفات صحية في الفم تؤثر على الأسنان واللثة والفم بشكل عام. الحفاظ على فم صحي هو جزء أساسي من الرفاهية العامة للأشخاص المصابين بالسكري
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