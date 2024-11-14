باحثو جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي يحصدون جائزة جوجل للأبحاث الأكاديمية

MENAFN - Asdaf News) حصل فريق من الباحثين في محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، على جائزة جوجل للأبحاث الأكاديمية ، قُدّمت الجائزةالدكتورة إيكاترينا كوشمار، الأستاذة المساعدة في قسم معالجة اللغات الطبيعية؛ والدكتور كوشال كومار موريا، وهو باحث ما بعد الدكتوراه متخصص في معالجة اللغات الطبيعية واستخدام النماذج اللغوية الكبيرة في مجال التعليم.

وحصل الباحثان على هذه الجائزة عن مشروعهما البحثي الذي يحمل عنوان“2σ – ITS: برنامج تربوي ذكي قائم على مبادئ علوم التعلّم” الذي يركز على إنشاء نماذج تعليمية أساسية وبناء جيل جديد من الأنظمة التعليمية الذكية القائمة على الحوار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك بهدف مساعدة المتعلّمين في تعلُّم مواد مختلفة، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، واللغات.