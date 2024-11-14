باحثو جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي يحصدون جائزة جوجل للأبحاث الأكاديمية

(MENAFN
- Asdaf News)
حصل فريق من الباحثين في جامعة
محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، على جائزة جوجل للأبحاث الأكاديمية ، قُدّمت الجائزة إلى
الدكتورة إيكاترينا كوشمار، الأستاذة المساعدة في قسم معالجة اللغات الطبيعية؛ والدكتور كوشال كومار موريا، وهو باحث ما بعد الدكتوراه متخصص في معالجة اللغات الطبيعية واستخدام النماذج اللغوية الكبيرة في مجال التعليم.
وحصل الباحثان على هذه الجائزة عن مشروعهما البحثي الذي يحمل عنوان“2σ – ITS: برنامج تربوي ذكي قائم على مبادئ علوم التعلّم” الذي يركز على إنشاء نماذج تعليمية أساسية وبناء جيل جديد من الأنظمة التعليمية الذكية القائمة على الحوار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك بهدف مساعدة المتعلّمين في تعلُّم مواد مختلفة، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، واللغات.
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