رئيس ديوان الخدمة المدنية يؤكد أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات لتطوير العمل الإداري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرباط - 14 - 11 (كونا) -- أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الكويتي الدكتور عصام الربيعان اليوم الخميس أهمية استخدام تكنولوجيا
المعلومات في تطوير وتحديث العمل الإداري بالأقطار العربية ليرقى إلى مستويات التحديات.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الربيعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورته ال118 الذي عقد في الرباط بالمغرب خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري.
وقال إن الاجتماع ناقش عددا من المقترحات الرامية إلى تطوير وتحديث الإدارة بالدول العربية لا سيما على مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأشار في هذا السياق إلى المقترح الذي تقدمت به المنظمة العربية للتنمية الإدارية حول حوكمة إدارة الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي (2023 - 2027) وكذلك مراجعة المبادرات والمشاريع المدرجة ضمن الخطة مبينا أهميتها في بناء القدرات وتطوير الأداء وتحقيق النتائج المرجوة.
ونوه الربيعان بالجهود التي تبذلها المنظمة العربية للتنمية الإدارية في تطوير الممارسات الإدارية الناجعة في دول المنطقة وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين ورفع الأداء عن طريق التحول الرقمي وزيادة كفاءة الكوادر البشرية في المجالات الإدارية.
وتهدف المنظمة العربية للتنمية الإدارية التي أنشئت عام 1961 كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية إلى تحقيق التنمية الادارية في الأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة.
وتوجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء وعددها 22 دولة كما يتسع نطاق خدمات المنظمة ليشمل منظمات الأعمال والقطاع الخاص. (النهاية)
م ر ي / م ج ب
MENAFN14112024000071011013ID1108885176
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