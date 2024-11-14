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رئيس ديوان الخدمة المدنية يؤكد أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات لتطوير العمل الإداري

11/14/2024 4:30:31 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 14 - 11 (كونا) -- أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الكويتي الدكتور عصام الربيعان اليوم الخميس أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات في تطوير وتحديث العمل الإداري بالأقطار العربية ليرقى إلى مستويات التحديات.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الربيعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورته ال118 الذي عقد في الرباط بالمغرب خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري.
وقال إن الاجتماع ناقش عددا من المقترحات الرامية إلى تطوير وتحديث الإدارة بالدول العربية لا سيما على مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأشار في هذا السياق إلى المقترح الذي تقدمت به المنظمة العربية للتنمية الإدارية حول حوكمة إدارة الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي (2023 - 2027) وكذلك مراجعة المبادرات والمشاريع المدرجة ضمن الخطة مبينا أهميتها في بناء القدرات وتطوير الأداء وتحقيق النتائج المرجوة.
ونوه الربيعان بالجهود التي تبذلها المنظمة العربية للتنمية الإدارية في تطوير الممارسات الإدارية الناجعة في دول المنطقة وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين ورفع الأداء عن طريق التحول الرقمي وزيادة كفاءة الكوادر البشرية في المجالات الإدارية.
وتهدف المنظمة العربية للتنمية الإدارية التي أنشئت عام 1961 كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية إلى تحقيق التنمية الادارية في الأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة.
وتوجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء وعددها 22 دولة كما يتسع نطاق خدمات المنظمة ليشمل منظمات الأعمال والقطاع الخاص. (النهاية)

م ر ي / م ج ب




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