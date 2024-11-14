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شركة الصاروج للإنشاءات تستعرض أحدث ابتكاراتها وحلولها المستدامة في معرض سيتي سكيب العالمي 2024

11/14/2024 4:20:28 AM
(MENAFN- Al Watan) تشارك شركة الصاروج للإنشاءات، الرائدة في مجال الإنشاءات والتطوير العقاري في سلطنة عُمان، في معرض سيتي سكيب العالمي الذي يُعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2024. وتأتي مشاركة الصاروج ضمن جناح وزارة الإسكان والتخطيط العُمراني، مؤكدة بذلك التزامها الراسخ بالتنمية الحضرية المستدامة ودورها الأساسي في تحقيق رؤية عُمان 2040.
وخلال المعرض، الذي يُعد الحدث العقاري الأكبر في المنطقة، تزيح الشركة الستار عن مشروعها السكني الرائد "واحة الصاروج"، الذي يُعد أول مُجمع سكني مغلق ومستدام بالكامل في مدينة السلطان هيثم، ليشكل بذلك الانطلاقة الأولى للشركة في قطاع العقارات السكنية.
وتقدم واحة الصاروج تجربة سكنية فريدة من نوعها شاملة ومستدامة للشباب العُماني وكذلك للوافدين والزوار، حيث تضم مجموعة من المنازل المزدوجة (Twin House) والفيلات، بمرافق رحبة وعصرية، تجمع بين التصميمات الأنيقة والممارسات البيئية المستدامة. كما يلبي المشروع الاحتياجات المتغيرة للمجتمعات المعاصرة، حيث يتألف من مبانٍ مميزة ومساحات خضراء ومناطق تجارية تضع معياراً جديداً للحياة الراقية في عُمان.
وتعليقاً على مشاركة الشركة في معرض سيتي سكيب العالمي، قال الفاضل سليمان بن خميس القاسمي
نائب الرئيس التنفيذي لشركة الصاروج : "نفخر بالمشاركة في هذا الحدث الكبير تحت مظلة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العُمانية".
وأضاف: "يُعد المعرض فرصة رائعة نبين من خلالها التزامنا برؤية عُمان الوطنية 2040، ونعرض ابتكاراتنا في التنمية العُمرانية المستدامة؛ حيث تهدف خططنا الطموحة لعام 2025 إلى وضع معايير جديدة في قطاع العقارات، خاصة مع إطلاق مشروعنا السكني الأول، "واحة الصاروج". كما نتطلع إلى تعزيز وتوسيع شراكاتنا مع الشركات العالمية والإقليمية الرائدة لتحقيق المزيد من النجاح والتميز".
وتسعى الصاروج للإنشاءات لإقامة شراكات متميزة واستقطاب الاستثمارات على المستويين الإقليمي والدولي؛ ومن خلال التعاون مع المطورين والمستثمرين والمصممين المخضرمين الذين يتفقون معها في رؤيتها لبناء مجتمعات ذكية ومستدامة، تهدف الشركة إلى تعزيز قدرتها على تقديم حلول حديثة ومتطورة في قطاعَي الإنشاءات والعقارات.
وجدير بالذكر أن الصاروج تتمتع بمحفظة مشاريع تتجاوز قيمتها 1.3 مليار دولار، وفريق عمل يتكون من أكثر من 4,000 موظف وعامل، مما جعل لها بصمة واضحة في مشروعات البنية التحتية في عُمان، حيث اشتهرت الشركة بخدماتها عالية الجودة في قطاعات مثل النفط والغاز والطرق والجسور والطاقة المتجددة؛ كما تتميز باستخدامها للتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والمسح الجوي بالطائرات المُسيرة واستخدام بيانات الأقمار الصناعية، مما يساهم في تحسين كفاءة عمليات الإنشاء وتقليل الآثار البيئية.

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