محمد الحبيب العقارية تدخل موسوعة جينيس بأكبر صبَّةٍ خرسانيةٍ في العالم

حققت شركة "محمد بن عبد العزيز الحبيب وشركاؤه للإستثمار العقاري"، إنجازًا عالميًّا جديدًا بحصولها على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد تنفيذ أكبر صبَّة خرسانية متصلة في العالم، ضمن مشروع "كحيل" الضخم في المملكة.

وجاء الإعلان عن هذا الإنجاز المتميّز خلال حفل خاص أُقيم ضمن فعاليات سيتي سكيب العالمي بالرياض في 13 نوفمبر 2024؛ حيث عرضت الشركة فيلمًا وثائقيًّا لمراحل تنفيذ الصبَّة الضخمة.

وقد تمَّ تسليم شهادة موسوعة جينيس للأستاذ عبد الله الحبيب، الرئيس التنفيذي للشركة، الذي أعرب عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الوطني، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يعكس التزام "محمد الحبيب العقارية" بتقديم مشاريع مبتكرة تدعم تطلعات المملكة. مبينًا أن تحقيق هذا الإنجاز جاء نتيجة التنسيق الفعَّال والجهود الحثيثة بين فرق العمل المختلفة والجهات الحكومية، مما يؤكد قوة وصلابة السوق في سلاسل الإمداد، بالإضافة لخبرة الشركة الطويلة في مجال التطوير العقاري، وسعيها الدائم لتحقيق الريادة والتميُّز في كل ما تقدمه.

وأكد الحبيب أن الشركة ستواصل مسيرتها لتحقيق مزيدٍ من الإنجازات بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، مشدِّدًا على التزامها بتطوير مشاريع تُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

بدوره، بيَّن المهندس منصور العتيبي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "محمد الحبيب العقارية"، أن عملية الصبّ، التي بدأت في عام 2024، استمرت لمدة ثلاثة أيام متواصلة؛ بهدف تحطيم الرقم القياسي السابق البالغ 32 ألف متر مكعب من الخرسانة.

وأشار إلى أن الشركة نجحت في مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 70 ألف متر مكعب، بمشاركة 9 آلاف عامل، و13 ألف خلاط، بالإضافة إلى 87 مضخة، و6500 شاحنة تدخل المشروع من مدخلٍ واحدٍ فقط، في إنجاز يُعدُّ من الأبرز على صعيد القطاع العقاري بالمملكة.

وقد حصل مشروع "كحيل" مؤخراً على جائزتَين دوليتَين من "الجوائز العربية التابعة لمنظمة“International Property Awards" لعام 2024، هما جائزة "تطوير المشاريع متعددة الخدمات" وجائزة "التطوير السكني"؛ ما يعكس جودة المشروع وتميُّزه.

الجدير بالذكر أن مشروع "كحيل" يمتد على مساحة 96,833 مترًا مربعًا، ويُعدُّ من المشاريع الرائدة التي تُعزِّز حضور المملكة على الساحة العالمية. ويضم "كحيل" 1,492 وحدةً سكنيةً متنوِّعة ويوفر تجربة معيشية متكاملة عبر مجموعةٍ من المرافق التي تشمل: حديقةٌ داخلية، مسجد، نادٍ رياضي، وسوبر ماركت، إلى جانب مسارات مشي، وحدائق تبلغ مساحتها 30,000 متر مربع، ليجمع بذلك رفاهية السكن الراقي والمريح في مكان notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_241114_003034_717-->