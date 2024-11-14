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دار وإعمار وNHC توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة

11/14/2024 4:20:27 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة " دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري " توقيع اتفاقية تعاون مع شركة ( NHC )؛ لتطوير مراكز تجارية متكاملة في سرايا الجوان الواقعة داخل ضاحية خزام.
وتهدف هذه المراكز إلى تعزيز جودة الحياة من خلال توفير خدماتٍ أساسيةٍ بالقرب من السكان، بما يضمن نمط حياةٍ أكثر راحةً واستدامة.
وقَّع الاتفاقية كلٌّ من أسامة الخنيزي، الرئيس التنفيذي لشركة "دار وإعمار"، وخلدون النابلسي، رئيس قطاع الاستثمار في "NHC"، في إطار الجهود المشتركة لتطوير مشاريع سكنية متكاملة تستجيب لاحتياجات المجتمع.
أكد الخنيزي، الرئيس التنفيذي لشركة "دار وإعمار"، أن الاتفاقية تأتي في إطار التزام الشركة بتحسين جودة الحياة من خلال تطوير مراكز بيع تجارية متكاملة تخدم سكان ضاحية خزام.
وأوضح أن هذه المراكز التجارية تم تصميمها لتلبية احتياجات السكان اليومية، بما يعكس رؤية الشركة في تقديم مشاريع تُعزز من رفاهية الأفراد وتدعم رؤية المملكة 2030.
وأضاف الخنيزي أن مراكز سرايا الجوان تهدف إلى توفير تجربة مريحة وعملية للسكان، وتسهم في تعزيز التواصل المجتمعي داخل الأحياء السكنية، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تُعتبر استثمارًا في رفاهية الإنسان وليس فقط في البنية التحتية.
مراكز مجتمعية تواكب احتياجات السكان
تتميَّز المراكز التجارية الجديدة بمواقع إستراتيجية داخل ضاحية خزام؛ حيث تخدم آلاف السكان القاطنين في سرايا الجوان.
وستوفِّر المراكز مساحات تجارية قابلة للتأجير تشمل محلات السوبرماركت، المقاهي، الصيدليات، ومتاجر التجزئة الأخرى، إلى جانب قُربها من المرافق الحيوية مثل المساجد والحدائق العامة.
التزام مشترك بتحسين جودة الحياة
تعكس هذه الاتفاقية التزام "دار وإعمار" و"NHC"بتطوير مشاريع مبتكرة تُسهم في خلق مجتمعاتٍ متكاملةٍ تلبِّي احتياجات العائلات، وتوفِّر بيئةً مجتمعيةً متطوِّرة.
يقع مركز سرايا الجوان الأول في قلب ضاحية خزام؛ حيث يُقدِّم المركز خدماته للسكان ضمن مسافة مشي قريبة من 400 وحدة سكنية؛ مما يضمن سهولة الوصول إلى المرافق والخدمات الأساسية.
أما مركز سرايا الجوان الثاني فيحتل موقعًا إستراتيجيًّا أيضًا ضمن ضاحية خزام، ويخدم 930 وحدة سكنية في المنطقة؛ ما يجعله وجهةً مثاليةً لسكان الحي؛ للاستفادة من مجموعةٍ متنوعةٍ من الخدمات.
وتمتد مدة الإيجار للمراكز إلى 28 عامًا؛ ما يعزز استدامة المشروع، وخدمة المجتمع المحلي لفترةٍ طويلة.
دعم النشاط الاقتصادي
ومن المتوقع أن تسهم المراكز في تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي، ودعم رؤية المملكة في توفير مشاريع عقارية مستدامة.
تُعدُّ هذه المراكز التجارية نموذجًا متكاملًا يعكس رؤية متطوِّرة لتلبية احتياجات السكان، وتوفير خدماتٍ على أعلى مستوى ضمن مناطق سكنية حيوية.
تأتي هذه المراكز استجابةً لدراساتٍ سوقيةٍ تشير إلى نقص الخدمات التجارية في المنطقة، مما يجعلها فرصةً استثماريةً واعدةً مع توقعات بتزايد الطلب.
كما أن الموقع الإستراتيجي للمراكز التجارية ضمن الكثافة السكانية العالية يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات، بما يُعزِّز دورها في تحسين نمط الحياة اليومية notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_241114_003755_055-->

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