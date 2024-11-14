دار وإعمار وNHC توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت شركة " دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري
" توقيع اتفاقية تعاون مع شركة ( NHC
)؛ لتطوير مراكز تجارية متكاملة في سرايا الجوان الواقعة داخل ضاحية خزام.
وتهدف هذه المراكز إلى تعزيز جودة الحياة من خلال توفير خدماتٍ أساسيةٍ بالقرب من السكان، بما يضمن نمط حياةٍ أكثر راحةً واستدامة.
وقَّع الاتفاقية كلٌّ من أسامة الخنيزي، الرئيس التنفيذي لشركة "دار وإعمار"، وخلدون النابلسي، رئيس قطاع الاستثمار في "NHC"، في إطار الجهود المشتركة لتطوير مشاريع
سكنية متكاملة تستجيب لاحتياجات المجتمع.
أكد الخنيزي، الرئيس التنفيذي لشركة "دار وإعمار"، أن الاتفاقية تأتي في إطار التزام الشركة بتحسين جودة الحياة من خلال تطوير مراكز بيع تجارية متكاملة تخدم سكان ضاحية خزام.
وأوضح أن هذه المراكز التجارية تم تصميمها لتلبية احتياجات السكان اليومية، بما يعكس رؤية الشركة في تقديم مشاريع تُعزز من رفاهية الأفراد وتدعم رؤية المملكة 2030.
وأضاف الخنيزي أن مراكز سرايا الجوان تهدف إلى توفير تجربة مريحة وعملية للسكان، وتسهم في تعزيز التواصل المجتمعي داخل الأحياء السكنية، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تُعتبر استثمارًا في رفاهية الإنسان وليس فقط في البنية التحتية. مراكز مجتمعية تواكب احتياجات السكان
تتميَّز المراكز التجارية الجديدة بمواقع إستراتيجية داخل ضاحية خزام؛ حيث تخدم آلاف السكان القاطنين في سرايا الجوان.
وستوفِّر المراكز مساحات تجارية قابلة للتأجير تشمل محلات السوبرماركت، المقاهي، الصيدليات، ومتاجر التجزئة الأخرى، إلى جانب قُربها من المرافق الحيوية مثل المساجد والحدائق العامة. التزام مشترك بتحسين جودة الحياة
تعكس هذه الاتفاقية التزام "دار وإعمار" و"NHC"بتطوير مشاريع مبتكرة تُسهم في خلق مجتمعاتٍ متكاملةٍ تلبِّي احتياجات العائلات، وتوفِّر بيئةً مجتمعيةً متطوِّرة.
يقع مركز سرايا الجوان الأول في قلب ضاحية خزام؛ حيث يُقدِّم المركز خدماته للسكان ضمن مسافة مشي قريبة من 400 وحدة سكنية؛ مما يضمن سهولة الوصول إلى المرافق والخدمات الأساسية.
أما مركز سرايا الجوان الثاني فيحتل موقعًا إستراتيجيًّا أيضًا ضمن ضاحية خزام، ويخدم 930 وحدة سكنية في المنطقة؛ ما يجعله وجهةً مثاليةً لسكان الحي؛ للاستفادة من مجموعةٍ متنوعةٍ من الخدمات.
وتمتد مدة الإيجار للمراكز إلى 28 عامًا؛ ما يعزز استدامة المشروع، وخدمة المجتمع المحلي لفترةٍ طويلة. دعم النشاط الاقتصادي
ومن المتوقع أن تسهم المراكز في تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي، ودعم رؤية المملكة في توفير مشاريع عقارية مستدامة.
تُعدُّ هذه المراكز التجارية نموذجًا متكاملًا يعكس رؤية متطوِّرة لتلبية احتياجات السكان، وتوفير خدماتٍ على أعلى مستوى ضمن مناطق سكنية حيوية.
تأتي هذه المراكز استجابةً لدراساتٍ سوقيةٍ تشير إلى نقص الخدمات التجارية في المنطقة، مما يجعلها فرصةً استثماريةً واعدةً مع توقعات بتزايد الطلب.
كما أن الموقع الإستراتيجي للمراكز التجارية ضمن الكثافة السكانية العالية يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات، بما يُعزِّز دورها في تحسين نمط الحياة اليومية notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_241114_003755_055-->
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