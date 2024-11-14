صندوق الخسائر والأضرار المناخية يدخل حيز التنفيذ بتمويل 700 مليون دولار فقط

MENAFN - Al-Borsa News) صندوق“الخسائر والأضرار المناخية” حيز التنفيذ، بتمويل فعلي بلغ 700 مليون دولار فقط.

وتم الإعلان عن تعيين مدير تنفيذي للصندوق، وأقيم له مقراً رئيساً في العاصمة الفلبينية مانيلا، ليتحقق بذلك حلم البلدان النامية والمجتمعات الفقيرة، على مدار العقود الثلاثة الماضية، بحصولها على تعويضات لأضرار التغيرات المناخية التي تحملت العبء الأكبر منها، غير أن الهوة ما تزال شاسعة بين خسائر بالتريليونات وتعويضات بالملايين.

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وذكرت صحيفة“فاينانشيال تايمز”، أن الخبراء يعتبرون تلك الآلية، التي وافقت الدول على تأسيسها في قمة المناخ في شرم الشيخ COP27، بمنزلة القطب الثالث في الاستراتيجية العالمية لمواجهة التغير المناخي، إلى جانب“التخفيف” و”التكيف”.

وتنقل الصحيفة عن إبراهيما شيخ ديونج، الذي عُين مديراً تنفيذياً للصندوق، قوله إن الفكرة تركز على إنشاء آلية لـ”التضامن العالمي”، تقوم من خلالها البلدن الثرية، التي استفادت أيما استفادة من حرق الوقود الأحفوري، بمساعدة أولئك الذين تضرروا من تلك العواقب والتداعيات البيئية.

واعتبر ديونج، في بيان أصدره عقب تعيينه، أنها“لحظة محورية حينما تبرهن أزمة المناخ أنها تهديد وجودي على حياة البشر ومستويات معيشتهم، خصوصاً بالنسبة للمجتمعات الأكثر هشاشة في البلدان النامية”، متوقعا أن يحدث الصندوق“فرقاً جوهرياً لأولئك الذين أضيروا على نحو غير متناسب”.

وترى الصحيفة البريطانية، أن الزخم الكبير الذي أحاط بالاتفاق الفعلي في قمة شرم الشيخ، التي عقدت في نوفمبر 2022، كان مثيراً ورائعاً من حيث المعايير الدبلوماسية العالمية. لكن ذلك الزخم لم يبدد مخاوف الدول الأكثر احتياجاً لمساعدات مكافحة تأثيرات التغير المناخي، ومن بينها الجزر الصغيرة والدول الأكثر هشاشة في العالم، خشية أن تنتظر سنوات حتى تصل إليها المساعدات.

وتصف هودان عثمان، رئيسة“بنك التنمية وإعادة التعمير” في الصومال، الوضع“بأنه صندوق أسود”، مبينة أن بلداناً مثل دولتها، يُنظر إليها على أنها عالية المخاطر، تجد نفسها في الغالب الأعم في نهاية الطابور حينما يحل وقت تمويل المناخ.

ومن المقرر أن توضع التعهدات الفعلية لتمويل الصندوق من فرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى الإسهامات القليلة من الولايات المتحدة واليابان، في حساب تسوية خاص في البنك الدولي، بموجب ترتيب مؤقت.

ويتوقع أن تنطلق المنح الأولى للصندوق في أوائل عام 2025، حسب تقرير أصدره“صندوق هنريتش بول”، وهو مركز فكري ألماني غير هادف للربح.

غير أن مسؤولة بنك التنمية الصومالي قالت إن بلادها، اعتصرتها الصراعات على مدار 30 عاماً علاوة على موجات الجفاف التي تعرضت لها أربع مرات، على الأقل، عانت كثيراً من أجل الوصول إلى تمويلات المناخ التي كانت متاحة فعلياً آنذاك.

وقدرت أن دولتها، في القرن الأفريقي، تلقت حوالي 300 مليون دولار في صورة تمويلات ذات صلة بمكافحة تغيرات المناخ سنوياً، بما يعادل 0.6% من الاحتياجات التي قدرتها حكومة مقديشيو.

ولفتت عثمان إلى أنه على النقيض، فإن الصومال تلقت ما بين 2011 و2023 حوالي 1.1 مليار دولار في المتوسط سنوياً، في صورة مساعدات إنسانية.

من جانبها، تعتبر ريتو بهارادواج، كبيرة الباحثين في“المعهد الدولي للبيئة والتنمية”، مؤسسة بحثية مستقلة، أن تأسيس الصندوق يمثل“نصراً معنوياً”، لكنها تعتقد أنه يفتقر إلى الموارد الكافية والآلية الضرورية لتأكيد أن التمويل سيذهب إلى من يحتاجونه فعلياً.

ولفتت إلى أن هناك“احتياجاً للتعاطي مع خسائر وأضرار تقدر بالتريليونات، بينما الصندوق قوامه بالملايين”، قائلة“إن هناك كثيراً من الأصفار مفقودة”.

يقول خبراء إن تمويل المناخ عادة ما يميل إلى التوجه إلى دول منخفضة المخاطر، أو تلك المكتظة بالسكان، مثل الصين والهند وإندونيسيا. وفي المقابل، لا يترك شيئاً في الغالب للبلدان الأكثر احتياجاً، وكثير منها ذات تعداد سكاني صغير ومؤسسات هزيلة.

على الجانب الآخر من المعادلة، يبرز المدافعون عن تمويلات“الخسائر والأضرار” المناخية، معتبرين أن الدول الثرية والفقيرة تقف، في نهاية المطاف، داخل سفينة واحدة.

وتنقل“فاينانشيال تايمز” عن وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف، ترحيبه بفكرة“صندوق الخسائر والأضرار” المناخية للقيام بمهمة ترأس العمل من أجل مكافحة موجات المناخ المسببة للفقر والعنف.

وحذر وزير خارجية جيبوتي، وهي دولة أخرى ضمن بلدان القرن الأفريقي، البلدان الثرية من أنها“إذا لم تتعاط مع مسببات الهجرة- وأحدها التغير المناخي- فستظل تستقبل الآلاف من الشباب الساعين للبحث عن فرصة لهم”، مؤكداً أن الإخفاق في معالجة الأسباب المتجذرة لموجات الهجرة الكثيفة فإن ذلك يُعد“اقتصاداً زائفاً”.

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