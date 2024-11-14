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الاحتلال يداهم عدة بلدات في محافظة الخليل

11/14/2024 4:16:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عدة بلدات في محافظة الخليل وفتشت منازل المواطنين وأجرت تحقيقات ميدانية.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بني نعيم شرق الخليل وفتشت عدة منازل واحتجزت تسعة شبان لعدة ساعات وأجرت معهم تحقيقا ميدانية قبل الإفراج عنهم.

كما داهمت بلدتي يطا والسموع جنوب الخليل وفتشت منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها دون اعتقالات.

في ذات السياق، واصلت قوات الاحتلال إغلاق مداخل بلدات ومخيمات مدينة الخليل بالبوابات الحديدية، وشددت من إجراءاتها العسكرية في حارات البلدة القديمة والحواجز القريبة من الحرم الإبراهيمي ونكلت بالمواطنين المارين عبرها.

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