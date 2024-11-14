الاحتلال يداهم عدة بلدات في محافظة الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عدة بلدات في محافظة الخليل وفتشت منازل المواطنين وأجرت تحقيقات ميدانية.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بني نعيم شرق الخليل وفتشت عدة منازل واحتجزت تسعة شبان لعدة ساعات وأجرت معهم تحقيقا ميدانية قبل الإفراج عنهم.
كما داهمت بلدتي يطا والسموع جنوب الخليل وفتشت منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها دون اعتقالات.
في ذات السياق، واصلت قوات الاحتلال إغلاق مداخل بلدات ومخيمات مدينة الخليل بالبوابات الحديدية، وشددت من إجراءاتها العسكرية في حارات البلدة القديمة والحواجز القريبة من الحرم الإبراهيمي ونكلت بالمواطنين المارين عبرها.
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