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مستعمرون يعتدون على قاطفي الزيتون في جالود ويسرقون الثمار

11/14/2024 4:16:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس - اعتدى مستعمرون، صباح اليوم الخميس، على قاطفي الزيتون في قرية جالود جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستعمرين بحماية قوات الاحتلال هاجموا مواطنين في الجهة الجنوبية الغربية من قرية جالود، وأطلقوا صوبهم الرصاص الحي، وقاموا بسرقة ثمار الزيتون.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستعمرين، منذ بداية موسم قطف الزيتون أكثر من 253 اعتداء، منها 184 اعتداء شمال الضفة، و113
تركزت في محافظة نابلس.

وتتعرض الأراضي الفلسطينية خلال موسم قطف الزيتون السنوي لاعتداءات متكررة من قبل المستعمرين وجيش الاحتلال، ويواجه المزارعون باستمرار عوائق وممارسات تعسفية تحول دون الوصول إلى أراضيهم، ما يؤدي إلى خسائر مادية جسيمة ويزيد من معاناتهم اليومية تحت وطأة الاحتلال.

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