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الاحتلال يقتحم عدة قرى في رام الله

11/14/2024 4:16:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدة قرى في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت كلا من قرى: الجانية، وجمالا، وكفر نعمة، وبيتللو، وراس كركر غرب رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

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