الاحتلال يقتحم عدة قرى في رام الله
التاريخ
11/14/2024 4:16:30 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدة قرى في محافظة رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت كلا من قرى: الجانية، وجمالا، وكفر نعمة، وبيتللو، وراس كركر غرب رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.
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