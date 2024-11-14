وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن وجود قوات كورية شمالية في أوكرانيا يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة

(MENAFN
) أكد وزير
الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء الموافق 13نوفمبر, أن وجود قوات كورية شمالية في أوكرانيا يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة, وخلال مناقشاته مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في مقر الناتو
في بروكسل، أعاد بلينكن التأكيد على دعم الولايات المتحدة المستمر لأوكرانيا في دفاعها ضد روسيا, وأشار إلى أن "الولايات المتحدة ستستمر في دعم أوكرانيا لضمان قدرتها على الدفاع عن نفسها بشكل فعال ضد العدوان الروسي".
كما تناول ستولتنبرغ دور الناتو المتزايد في دعم أوكرانيا، لافتًا إلى زيادة الإنفاق العسكري من قبل الدول الأوروبية وكندا، بالإضافة إلى انضمام عضوين جديدين إلى الحلف في العامين الماضيين, وأشاد بقيادة الولايات المتحدة التي ساعدت أوكرانيا في مقاومة التقدم الروسي، لكنه شدد على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان بقاء أوكرانيا ومنع روسيا من تحقيق أهدافها, وتطرق ستولتنبرغ أيضًا إلى التورط المتزايد للقوات الكورية الشمالية في الصراع، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل تهديدًا إضافيًا لأوكرانيا ويزيد من قدرة بوتين على إلحاق الأذى, وحذر من أن التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية، خصوصًا في مجال تكنولوجيا الصواريخ، يمثل تهديدًا خطيرًا, وقال إن هذا التعاون لا يشكل تهديدًا فقط لدول الناتو في أوروبا، بل يهدد أيضًا الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.
كذلك أشار ستولتنبرغ إلى أن الصين تتجاوز العقوبات لدعم روسيا من خلال توفير السلع ذات الاستخدام المزدوج، بينما تواصل إيران تزويد روسيا بالطائرات المسيّرة والمعدات العسكرية الأخرى، مما يساعد طهران في تمويل أنشطتها التي تزعزع الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأبعد من ذلك.
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