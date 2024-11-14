نتنياهو يحث على التوقف عن تقليص الكارثة واستخفاف معاناة الضحايا

(MENAFN
) قبل بضع سنوات، حثثت نتنياهو
على التوقف عن تقليص الكارثة واستخفاف معاناة الضحايا, تحدثت عن الشاعرة زالدة، التي كانت صديقة عزيزة رغم الفجوة بين أجيالنا (لقد تعلمت الحب في بيتها)، وكيف أنها طلبت من والدتي، وهي جيل ناجٍ من الجيل الثاني، ألا تتحدث كثيراً عن الكارثة, ,الآن، أناشد نتنياهو أن يترك "النهضة" وشأنها، وأن يتوقف عن نسج روايته الخيالية, يعرف نتنياهو، باعتباره معالجًا نفسيًا، جميع النظريات حول الرواية وبنيتها، ومع ذلك يواصل تكرار كلمة "النهضة" في خطاباته—من احتفالات الحكومة بذكرى 7 أكتوبر إلى احتفالات ضباط الجيش—كما لو أن تكرار هذه الكلمة سيقود إلى الحل, مثل جميع الإسرائيليين، نشأت على فكرة الانتقال من الكارثة إلى النهضة, من سنواتي الأولى في رياض الأطفال والمدارس والمعهد اللغوي والخدمة الوطنية، كنا نشارك في هذه الاحتفالات ونغني نفس الأغاني, في أسبوع واحد، انتقلنا من إحياء ذكرى الفدائيين إلى يوم الذكرى ويوم الاستقلال, أنا أيضاً نشأت في وسط الحروب والانتفاضات، والعمليات الصغيرة، وقنابل الحافلات، والصواريخ، والكاتيوشا, ولكن لم يكن شيء يمكن أن يُعدنا لأهوال 7 أكتوبر والحرب الفوضوية التي تلتها.
في حين ليت زلي، التي عادت من أسر حماس، شرحت لطلابها أنه بالنسبة لها كان كل يوم في أعقاب الكارثة يشبه 7 أكتوبر, لذلك، أرفض أن أسمي ذلك اليوم "كارثة", بل كان، في الواقع، مذبحة—يوم من القتل، والنهب، والتدمير، والحرق، والخنق، والخطف، والصدمات النفسية المستمرة, في حين جميعنا، الذين وقفنا في الاحتفالات في الأزرق والأبيض، شعرنا بالعجز من خلال السرديات التي تعلمناها, لم نكن نعتقد أن مذبحة بهذا الحجم قد تحدث في إسرائيل، أو أن الجيش الإسرائيلي سيفشل في حمايتنا, لقد كشف 7 أكتوبر عن هذا الوهم—أظهر لنا أنه على الرغم من وجود دولة وجيش، كنا بلا حماية, ما حدث في ذلك اليوم هو إهمال جنائي—لا توجد كلمات أخرى لوصفه, ولكن إذا كان أي شخص يحتاج إلى تسميات، لدي العديد منها: حرب الإهمال، حرب الغرور، حرب الفوضى، حرب المال، حرب الإدراك، حرب المذبحة، وحروب الجنوب والشمال.
والآن، وبعد 400 يوم، الأزمة لا تزال تتفاقم, كل يوم يجلب مزيدًا من الضحايا، والصفارات، والصواريخ، لكن الصدمة لا تزال دون معالجة, لا يزال الرهائن في غزة، وأهداف هذه الحرب تبدو أكثر غموضًا مع مرور كل يوم, من الأسهل التركيز على الأسماء من مواجهة واقع مسؤوليتنا في إعادة الرهائن إلى ديارهم, وعندما يعود جميع الرهائن، وعندما أتمكن أخيرًا من الاستماع إلى الموسيقى والذهاب إلى المقهى—الأشياء التي تجنبها منذ 7 أكتوبر—سأكون مستعدًا للمساعدة في تسمية هذه الحرب, ولكن حتى ذلك الحين، من الأفضل أن نسمي الأشياء باسمها الحقيقي: حرب "سلامة نتنياهو", أهداف هذه الحرب واضحة، ويمكن تحقيقها، ونحن في طريقنا لتحقيقها.
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