انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة يعتبر خطوة خطيرة نحو تطبيع الفاشية في أمريكا

(MENAFN
) انتخاب دونالد ترامب
رئيسًا للولايات المتحدة لم يكن مجرد تحول سياسي؛ بل كان خطوة خطيرة نحو تطبيع الفاشية في أمريكا, لم يكن صعوده حادثًا عارضًا بل نتيجة لمخاوف مجتمعية واسعة وفوارق اقتصادية غذتها الرأسمالية النيوليبرالية، وهو نظام يزدهر ويغذي نفسه من خلال الانقسام واليأس, هذا المناخ، المليء بالكراهية والميول الذكورية والعنصرية، مهد الطريق لرسالة ترامب السلطوية لتجد صدى، مستفيدة من تاريخ طويل من الأنظمة القمعية, ,لا يمكن فهم صعود ترامب دون النظر إلى التحولات الاجتماعية الأوسع في أمريكا، لا سيما صعود طبقة الأثرياء الفاسد منذ عصر ريغان, لقد لعب الحزب الديمقراطي دورًا كبيرًا في خلق الظروف التي سمحت لترامب بالوصول إلى السلطة، من خلال تحالفه مع نخب وول ستريت وفشله في معارضة تأثيرهم, السياسات النيوليبرالية التي عمقت الفوارق الطبقية، وزادت من التفاوت العرقي، وعزلت الطبقة العاملة عن الحياة السياسية، ساعدت في تمهيد الطريق لخطاب ترامب الشعبوي, السياسات العنصرية لبيل كلينتون، والوساطة النيوليبرالية لباراك أوباما، ودعم جو بايدن للسياسات التي تؤجج العنف في غزة، كلها ساهمت في خلق مناخ سياسي أصبح فيه السلطوية ممكنة, هذه الأخطاء السياسية لم تمهد فقط الطريق لترامب، بل جعلت صعوده أمرًا شبه حتمي.
كذلك أحد أكبر إخفاقات الليبرالية والديمقراطيين المعتدلين، وحتى أجزاء من اليسار، هو إهمال التعليم كوسيلة لتعزيز التفكير النقدي والوعي المدني, هذا الإهمال ترك الجمهور عرضة للقوى الثقافية والأيديولوجية التي تدعم الحركات السلطوية, كما أشار بيير بورديو، فإن الهيمنة لا تتم فقط من خلال الهياكل الاقتصادية، بل أيضًا من خلال تشكيل المعتقدات والروايات الثقافية, ترامب وحلفاؤه لم يعيدوا كتابة التاريخ فحسب، بل دمروا الوعي التاريخي، مما جعل الجمهور مفصولًا عن الفهم النقدي, ,لقد كانت عواقب هذه الذاكرة التاريخية المفقودة بعيدة المدى, فقد قدمت غطاءً للعنصرية المستوطنة، والمشاعر المعادية للمهاجرين، والهجمات على حقوق المرأة في أمريكا, من خلال آلة الدعاية اليمينية المتطرفة، تمكن ترامب من إقناع الملايين بأنهم "لا يمكنهم قبول فكرة رئيس غير أبيض أو امرأة في السلطة"، مما عزز الانقسامات العرقية والثقافية, فشل التعامل مع نضال الشعوب من أجل العدالة والمساواة، جنبًا إلى جنب مع احتضان الأيديولوجية البيضاء المتفوقة، ساعد في تعزيز الظروف التي سمحت لترامب بالحصول على الدعم.
كما أشار بيرني ساندرز بشكل صحيح في تغريدة له، "ليس من المفاجئ أن الحزب الديمقراطي الذي تخلَّى عن الطبقة العاملة يجد أن الطبقة العاملة قد تخلَّت عنه", هذا التخلي لا يقتصر على السياسة فقط، بل يمتد إلى مجال التعليم، حيث استخدم اليمين القوة الثقافية لتوجيه الناخبين من الطبقة العاملة، سواء كانوا من البيض أو اللاتينيين أو السود، لدعم أيديولوجيات تتناقض مع مصالحهم الخاصة, من خلال هذا التلاعب الاستراتيجي، تم خلق رؤية للعالم تتماشى مع السلطوية والتفوق الأبيض، مستغلة اغتراب العمال وتمنع أي تقدم حقيقي نحو العدالة أو المساواة.
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