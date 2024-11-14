تفويض شعبي لترامب وسنوات عجاف للفلسطينيين بقلم د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News ) كشفت نتائج الانتخابات الأميركية عن تفويض شعبي واسع لدونالد المدان بعشرات القضايا المخلة بالأمانة والشرف، وهو ما يُعتبر سابقة في تاريخ الولايات المتحدة. فقد نجح ترامب باكتساح الأصوات الشعبية، كأول رئيس جمهوري يفوز بالتصويت الشعبي، بعد جورج بوش الابن مطلع الألفية الراهنة، بالإضافة إلى حصده لغالبية أصوات المجمع الانتخابي. وفاز ترامب في المجمع الانتخابي بـ ٣١٢ صوت مقابل ٢٢٦ لكامالا هاريس المرشحة الديمقراطية للرئاسة، كما حصد أكثر من ٧٥ مليوناً ونصف مليون صوت، مقابل ٧٢ مليوناً و٣٠٠ ألف صوت لهاريس في التصويت الشعبي. ونجح في الولايات السبع المتأرجحة، التي لها دور كبير في حسم نتائج الانتخابات في المجمع الانتخابي. كما تقدم في ولايات معروفة تاريخياً بولائها للديمقراطيين.وانتزع الجمهوريون الأغلبية في انتخابات مجلس الشيوخ، وبات لهم ٥٣ صوتاً مقابل ٤٥. كما فاز الجمهوريون في انتخابات مجلس النواب بـ ٢١٦ مقابل ٢.٧، وحصدوا أغلبية حكام الولايات بـ ٢٧ مقابل ٢٣. ولم يسبق أن أعيد انتخاب رئيس للولايات المتحدة بعد هزيمته في انتخابات سابقة منذ ١٣٠ عاماً، ويعد هو الحالة الثانية في تاريخ الولايات المتحدة، الذي يعاد انتخابه كرئيس بعد هزيمة سابقة. ولن يستطيع وفق تعديلات الدستور الترشح لولاية ثالثة بعد هذه الدورة الانتخابية.

ينال الجمهوريون في العادة دعم غالبية السكان البيض، الذين يشكلون الأغلبية، وإن انخفض عددهم لأول مرة عن ٦٠ في المائة من مجمل عدد السكان، بينما يدعم الديمقراطيون غالبية الملونين والنساء والأقليات واليهود، لكن في هذه الانتخابات صوت لترامب غالبية الرجال البيض ونسبة من الملونين أيضاً، وكذلك اليهود، وانقسم الصوت العربي والمسلم، ليصب ذلك في النهاية أيضاً لصالحه. وهناك عدد من الأسباب التي أنتجت هذا النصر الكاسح لترامب ولحزبه لعل أهمها السبب الاقتصادي. وتقع القضية الاقتصادية على رأس أولويات الناخب الأميركي، فقد اعتبر غالبية الأميركيين أن اقتصاد البلاد ساء خلال عهد الرئيس جو بايدن، وارتفعت أسعار السلع الرئيسية بشكل كبير، رغم الأرقام التي يستشهد بها الحزب الديمقراطي التي تشير إلى تحسن طفيف في الاقتصاد. وبينما لم تنجح هاريس في الخروج عن إرث بايدن، لم تطرح خططاً اقتصادية جذابة مقنعة للناخب الأميركي. في المقابل لم تكن مخططات ترامب الاقتصادية القائمة على خفض الضرائب وتوسيع المشاريع الصناعية والاستخراجية وتعظيم الاعتماد على الاقتصاد المحلي فقط، ما جذب الناخب لترامب، بل أيضاً ارثه الرئاسي السابق، فقد اعتبر عهده بأنه كان أفضل اقتصادياً من عهد بايدن. إن هذا يفسر السبب في تصويت أعداد متزايدة من الشباب الأميركي المتوسطي الدخل من أصول لاتينية وأفريقية لصالحه.

كما تُعتبر قضية المهاجرين غير الشرعيين القضية الثانية على قائمة أولويات الناخب الأميركي، والتي أولاها ترامب اهتماماً كبيراً.

وتسببت سياسات بايدن، التي فتحت الباب واسعاً أمام دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى تصاعد الأزمة الاقتصادية والأمنية خصوصاً في الولايات الجنوبية. ولم تنجح هاريس في تحقيق أي اختراق يذكر في ذلك الملف، رغم أنه كان من ضمن المهام المكلفة بالتعامل معها خلال فترة عملها كنائب للرئيس. لم يهتم ترامب خلال دعايته الانتخابية بتكرار نيته ملاحقة وطرد المهاجرين غير الشرعيين من البلاد فقط، بل ركز أيضاً على سياسة قائمة على حماية الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، واستكمال بناء السور الفاصل بين بلاده والمكسيك، الأمر الذي عزز تلك الأهداف والنوايا لدى الناخب الأميركي.

ورغم أن السياسة الخارجية لا تعتبر في العادة من ضمن أولويات الناخب الأميركي، إلا أنه اهتم بها في هذه الانتخابات لأنها تمس مباشرة بالاقتصاد. وهناك غالبية واسعة في الشارع الأميركي ترفض سياسة بايدن، والتي لم تتخل عنها هاريس، الداعمة مالياً وعسكرياً بشكل واسع لأوكرانيا. ويرى الأميركيون أن سياسة بايدن وهاريس تجاه الحرب في أوكرانيا تأتي من حسابهم وعلى حسابهم. فبينما يرى الناخب الأميركي مئات ملايين الدولارات تذهب لدعم أوكرانيا والناتو، ترتفع نسبة الفقر بين الأميركيين يوماً بعد يوم، وترتفع أسعار المواد الأساسية، وهو أمر يؤرق المواطن الأميركي بشكل كبير. ولم يتوان ترامب في حسم أمر ذلك الملف في دعايته الانتخابية بقوة، فأكد أن الحرب ستتوقف في أوكرانيا بمجرد وصوله للحكم. ويصدق الأميركيون ترامب، بسبب تجربة حكمه السابقة، التي نسج خلالها علاقات غير عدائية مع روسيا، وهدد بالانسحاب من الناتو، وعدم دعمه.

وأثر الملف الفلسطيني المرتبط أيضاً في السياسة الخارجية في هذه الانتخابات، لأنه ارتبط بالصوت العربي والمسلم، وكذلك أصوات عدد من شباب الجامعات، الذين قاموا بمعاقبة الديمقراطيين وإدارة بايدن ونائبته هاريس، لدعمهم المفتوح لحكومة الاحتلال في حرب الإبادة في غزة والاعتداء على لبنان، رغم عدم تأكدهم من أن توجهات ترامب يمكن أن تكون أفضل. كما لم ينجح حزب الخضر ومرشحته الرئاسية جيل ستاين، المعروفة بدعواتها لوقف تسليح أوكرانيا وإسرائيل، ووقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية، في حشد الأصوات، بل على العكس كان أداء الحزب في الانتخابات الماضية أفضل بكثير، وجاء ذلك لصالح ترامب في الانتخابات أيضاً.

وكان تمسك هاريس بنصرة المبادئ الليبرالية التي يتبناها الحزب الديمقراطي، وما يتعلق بها من قضايا اجتماعية ترتبط بالحريات كالإجهاض والمثليين، على حساب القضايا التي يعيرها الناخب الأميركي أولويته الأكبر كالاقتصاد والمهاجرين، سبباً آخر في الانفضاض من حولها. ويعتبر عالم السياسة جوزيف ناي أن قيم الليبرالية التي تتبناها الولايات المتحدة بمثابة قوتها الناعمة. وهي ما فشلت الولايات المتحدة بالاحتفاظ بتلك القوة ومصداقيتها، عبر السنوات الأخيرة، التي شنت خلالها الاعتداءات على دول الغير وانتهكت حقوق الإنسان ودعمت الاحتلال وهددت المحاكم الدولية وغيرها من الممارسات التي لم تعد بعيدة عن أنظار العالم. وقد عكس ذلك حالة من الانفصال عن الواقع الذي يعيشه الحزب الديمقراطي، الذي يتبنى قيم الحرية والديمقراطية والعدالة في القضايا التي تهمه ويتجاهلها في القضايا الأخرى، حتى على المستوى الوطني. فشاركت إدارة بايدن في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني الذي يقبع تحت الاحتلال، وقمعت حرية التعبير في الجامعات الأميركية التي ناصرت القضية الفلسطينية وطالب بوقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

كما كشفت الانتخابات حالة من الانفصال التي يعيشها الحزب الديمقراطي عن المجتمع الأميركي. فأظهرت الخارطة الانتخابية كيف كان يتم التصويت للديمقراطيين في عواصم الولايات والمدن الكبرى التي يسكنها معظم المثليين والمتحررين، فتظهر كبقعة زرقاء ترمز لتجمع المؤيدين الديمقراطيين في محيط واسع يظهر باللون الأحمر، ويعكس تجمع نسبة الداعمين للحزب الجمهوري، في المدن الصغرى والقرى. فيميل الكثير من سكان المدن الصغرى والقرى للمحافظة والتدين، ويعتبرون أن هناك حريات تفرضها الحكومة تضر بمجتمعاتهم ومستقبل أبنائهم، كقضية المثليين والإجهاض، وهو ما ركز عليه ترامب، وأبدى موقفاً محافظاً واضحاً من تلك القضايا.

كما يعد بحث الناخب الأميركي عن رئيس ذي شخصية قوية مثل شخصية ترامب، بعد حقبة من حكم الرئيس بايدن الضعيف، سبباً آخر في حسم الكثير من الناخبين المترددين قرارهم بانتخابه. اعتبر ٦٠ في المائة من الناخبين الرجال من أصول لاتينية أن لترامب شخصية قوية. لم تستطع هاريس المرأة الملونة إقناع الناخب الأميركي بانتخابها، ليس فقط لأن المجتمع الأميركي ليس جاهزاً لانتخاب امرأة وملونة، بل لأنها أيضاً لم تنجح في إقناع الناخب بأنها تمتلك شخصية قوية لها ملامح واضحة ومستقلة عن نهج بايدن في الحكم. كما اعتبر الجمهور الأميركي أن الحزب الديمقراطي، قد خدعه فيما يتعلق بصحة الرئيس بايدن، وكانت هاريس شريكة في هذا الخداع.



في الختام، جاءت توجهات ترامب الانتخابية واضحة ومحددة لحد بعيد، جذب الكثير منها قبول الناخبين. وكان معظم تلك الأفكار قد طرحت في خطة أو مشروع ٢٥٢٥، وهو مشروع لانتقال الرئاسة، ووضع من قبل مؤسسة هيريتيج، يمهد الطريق لعمل إدارة محافظة، تعمل على التخلص من الموظفين الفدراليين البيروقراطيين، وتجعل مسؤوليتهم تقع أكثر تحت إدارة الرئيس المنتخب والكونغرس. يأتي ذلك بالإضافة لقضايا أخرى كتأمين الحدود، وإنهاء بناء الجدار، وترحيل الأجانب غير الشرعيين، وإنتاج الطاقة الأميركية للحد من الأسعار وغيرها، ومعظمها قضايا تناولها ترامب في دعايته الانتخابية. تقترن القضايا التي طرحها ترامب في دعايته الانتخابية حالياً وبشكل مباشر بالتعيينات التي يقدم عليهاترامب لأعضاء حكومته وطاقمه الوظيفي، قبل استلامه للحكم رسمياً في العشرين من شهر كانون الثاني القادم، والتي تظهر ميله لتعيين مسؤولين يتبنون الأفكار التي طرحها بقوة. وأما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والقضية الفلسطينية، فإن المرشحين من قبل ترامب لتولي مناصب عليا، كوزير الخارجية ووزير الدفاع ومستشار الأمن القومي وسفير واشنطن في الأمم المتحدة وسفير واشنطن في تل أبيب، فغالبيتهم شخصيات يدعمون الاحتلال وحكومته ولا يعترفون بحل الدولتين، ولا يرفضون فكرة الضم. ويبدو أن الفلسطينيين سيواجهون مزيداً من السنوات العجاف.



