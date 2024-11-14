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الطقس: أجواء صافية ودرجات الحرارة أعلى من معدلها بقليل

11/14/2024 2:10:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً الى صاف ولطيفًا فوق معظم المناطق من البلاد، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفًا فوق معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتبن مئويتين، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً ولطيفًا فوق معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو غائماً جزئياً ولطيفًا فوق معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بقليل، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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