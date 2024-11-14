الاحتلال يهدم منزلا من طابقين في يتما جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
)
نابلس/PNN- هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الخميس، منزلا من طابقين في بلدة يتما، جنوب نابلس.
وقال رئيس مجلس قروي يتما أحمد صنوبر، للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة جرافتين عسكريتين، وأجبرت المواطن براء ناصر إسماعيل على إخلاء منزله المكون من طابقين، قبل أن تسرع بهدمه.
وأضاف أن هذه المرة هي الثانية التي تهدم قوات الاحتلال منزلا لذات المواطن، بعد أن هدمت منزله المرة الأولى في المنطقة الواقعة بين
قريتي قبلان ويتما.
MENAFN14112024000205011050ID1108884682
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.