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الاحتلال يهدم منزلا من طابقين في يتما جنوب نابلس

11/14/2024 2:10:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الخميس، منزلا من طابقين في بلدة يتما، جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي يتما أحمد صنوبر، للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة جرافتين عسكريتين، وأجبرت المواطن براء ناصر إسماعيل على إخلاء منزله المكون من طابقين، قبل أن تسرع بهدمه.

وأضاف أن هذه المرة هي الثانية التي تهدم قوات الاحتلال منزلا لذات المواطن، بعد أن هدمت منزله المرة الأولى في المنطقة الواقعة بين
قريتي قبلان ويتما.

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