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الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه على غزة لليوم 405: إبادة جماعية وقتل وتهجير مستمر

11/14/2024 2:10:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 405 على التوالي، في حرب "الإبادة الجماعية" التي لم تتوقف منذ السابع من أكتوبر 2023. يتبع الاحتلال أساليب متعددة من القتل والتدمير والتهجير، مما أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف من المواطنين، إضافة إلى إصابة أكثر من 100 ألف آخرين، إلى جانب المفقودين.

تعطيل خدمات الدفاع المدني

ولليوم الـ 23 على التوالي، يواصل الاحتلال استهداف المناطق السكنية في شمال قطاع غزة، مما أدى إلى تعطيل عمل الدفاع المدني في كافة المناطق هناك. هذا الأمر جعل الآلاف من السكان في شمال القطاع يواجهون مصاعب كبيرة في الحصول على الرعاية الإنسانية والطبية اللازمة.

إحصائيات الشهداء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الأربعاء، أن حصيلة الشهداء في العدوان المستمر على قطاع غزة قد ارتفعت إلى 43,712 شهيدًا، في حين بلغ عدد المصابين 103,258 جريحًا. كما أن هذه الأرقام تواصل الارتفاع بشكل يومي بفعل الهجمات المتواصلة من قبل الطائرات والمدفعية "الإسرائيلية".

القصف على مدينة غزة والشمال

في مدينة غزة وشمال القطاع، تواصل الطائرات الحربية "الإسرائيلية" شن غارات مكثفة. فقد استهدفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في شارع النفق في مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين. وفي نفس الوقت، شن الاحتلال غارة أخرى على حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

تدمير المباني في جباليا

كما واصل الاحتلال استهداف المناطق السكنية في شمال غزة، حيث قام بتدمير المباني السكنية في شرقي وغربي جباليا. ورافق ذلك سماع دوي انفجارات عنيفة في مختلف أنحاء المنطقة. تسببت هذه الغارات في وقوع إصابات في صفوف المواطنين الذين كانوا في منازلهم أو في محيط تلك المناطق المستهدفة.

استشهاد الطفلتين في مخيم جباليا

وفي سياق آخر من العدوان، استشهدت الطفلتان الشقيقتان أميرة وإيلين وليد الربايعة جراء القصف المتواصل على مخيم جباليا شمال قطاع غزة. الهجوم جاء في وقت كانت فيه المنطقة تعاني من قصف كثيف ومتواصل، ما أدى إلى مقتل العديد من الأبرياء.

حصار مستمر وغياب الرعاية الطبية

مع استمرار الحصار والتدمير الذي يفرضه الاحتلال على القطاع، تزداد معاناة المواطنين الذين باتوا يفتقدون لأبسط مقومات الحياة. من جهتها، تحذر المنظمات الإنسانية من تفاقم الوضع الصحي، خاصة في ظل غياب الإمكانيات الطبية ونقص الأدوية والمستلزمات الضرورية.

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