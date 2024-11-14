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الاحتلال يداهم منزلا في مخيم الأمعري وينصب حاجزا في روابي

11/14/2024 2:10:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN -
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزلا في مخيم الأمعري جنوب رام الله، ونصب حاجزا عسكريا في روابي شمالا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات
الاحتلال داهمت منزل المعتقل
أحمد أبو
شوخة، وفتشته، واقتحمت حي أم الشرايط شمال رام الله، وقرية كفر مالك شرقا.

وأضافت المصادر ذاتها، ان جنود الاحتلال نصبوا حاجزا عسكريا على دوار مدينة روابي، وأعاقوا
تنقل المواطنين من وإلى المدينة.

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