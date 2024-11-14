الاحتلال يداهم منزلا في مخيم الأمعري وينصب حاجزا في روابي

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN -
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزلا في مخيم الأمعري جنوب رام الله، ونصب حاجزا عسكريا في روابي شمالا.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات
الاحتلال داهمت منزل المعتقل
أحمد أبو
شوخة، وفتشته، واقتحمت حي أم الشرايط شمال رام الله، وقرية كفر مالك شرقا.
وأضافت المصادر ذاتها، ان جنود الاحتلال نصبوا حاجزا عسكريا على دوار مدينة روابي، وأعاقوا
تنقل المواطنين من وإلى المدينة.
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