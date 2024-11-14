مخزونات النفط الأمريكية تشهد انخفاضًا قدره 770,000 برميل

(MENAFN
) وفقًا للبيانات الصادرة عن معهد البترول الأمريكي، شهدت مخزونات النفط الأمريكية انخفاضًا قدره 770,000 برميل الأسبوع الماضي. وكان الانخفاض ملحوظًا بشكل خاص في مركز كوشينغ لتسليم النفط، وهو أكبر مركز تخزين في الولايات المتحدة، حيث تراجعت المخزونات هناك بمقدار 1.9 مليون برميل. قد تشير هذه الانخفاضات في المخزونات إلى تراجع العرض في السوق، مما قد يكون له تأثيرات أوسع على أسعار النفط.
وأضاف المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 312,000 برميل خلال الأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر. في المقابل، ارتفعت مخزونات المشتقات النفطية، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار نحو 1.14 مليون برميل. تشير هذه التغيرات إلى أن مخزونات البنزين قد شهدت بعض التراجع الطفيف، بينما تشهد سوق المشتقات النفطية زيادة، وهو ما قد يعكس الطلب الموسمي أو عوامل أخرى.
في جلسة الأربعاء، ارتفعت عقود خام برنت الآجلة لشهر يناير 2025 بنسبة 0.55 بالمئة، أي بزيادة 39 سنتًا، لتصل إلى 72.28 دولارًا للبرميل. يعكس هذا الارتفاع في أسعار برنت استجابة السوق للتعديلات في العرض والظروف الاقتصادية العامة التي تؤثر حاليًا على أسعار النفط عالميًا.
وبالمثل، سجلت عقود النفط الخام الأمريكية لشهر ديسمبر أيضًا زيادة، حيث ارتفعت بنسبة 0.45 بالمئة، أي بزيادة 31 سنتًا، لتستقر عند 68.43 دولارًا للبرميل. تعكس هذه الزيادة في الأسعار التقلبات المستمرة في سوق النفط العالمية، التي تأثرت ببيانات العرض والتوقعات الاقتصادية الأوسع.
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