انخفاض أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أسابيع

(MENAFN
) تراجعت أسعار الذهب للجلسة الخامسة على التوالي يوم الخميس، لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أسابيع، بسبب قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. نتيجة لذلك، أصبح الذهب أقل جذبًا للمستثمرين.
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6 بالمئة إلى 2,559.39 دولار للأوقية بحلول الساعة 0244 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 19 سبتمبر في وقت سابق من الجلسة. كما تراجعت عقود الذهب الآجلة الأمريكية بنسبة 0.9 بالمئة إلى 2,564.00 دولار. كانت أسعار الذهب تحت الضغط بسبب قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات.
وصل الدولار إلى أعلى مستوى له في عام، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين من أصحاب العملات الأخرى. في الوقت نفسه، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو، مما ساهم أيضًا في انخفاض أسعار الذهب. عادة ما يعتبر الدولار القوي وارتفاع العوائد عوامل سلبية بالنسبة للذهب، الذي لا يحقق عوائد فائدة.
بالإضافة إلى الذهب، شهدت المعادن الثمينة الأخرى أيضًا تراجعات. انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.9 بالمئة إلى 30.05 دولار للأوقية، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 19 سبتمبر. كما انخفض البلاديوم بنسبة 0.8 بالمئة إلى 925.75 دولار، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.5 بالمئة إلى 933.10 دولار. تعكس هذه الضعف في المعادن الثمينة القلق العام في الأسواق بشأن الأوضاع الاقتصادية وحركات أسعار الفائدة.
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