أبل تخطط لإطلاق جهاز لوحي مدعوم بالذكاء الاصطناعي

(MENAFN
) تخطط شركة آبل لإطلاق جهاز لوحي يمكن تعليقه على الحائط، يحمل الاسم الرمزي J490، في أقرب وقت بحلول شهر مارس، وفقًا لتقارير إخبارية. يُتوقع أن يقدم الجهاز عدة ميزات، بما في ذلك القدرة على التحكم في الأجهزة الذكية المختلفة، وتسهيل عقد مؤتمرات الفيديو، واستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التنقل بين التطبيقات. هذا المنتج المبتكر قد يكون خطوة جديدة لشركة آبل في سوق المنازل الذكية.
من المتوقع أن يصل سعر الجهاز إلى حوالي 1,000 دولار، حسب المعدات الإضافية المستخدمة معه. ومع ذلك، فإن النسخة الأساسية من الجهاز التي تحتوي على الشاشة فقط ستكون أرخص بكثير. قد يجعل ذلك الجهاز خيارًا أكثر سهولة للمستهلكين مقارنةً بالشاشات الذكية الأخرى المتوفرة حاليًا في السوق.
يأتي إطلاق آبل لهذا الجهاز في إطار جهودها للتنافس مع عمالقة التكنولوجيا الآخرين في سوق المنازل الذكية المتنامي. تشمل المنتجات المنافسة أجهزة مثل Google Nest Hub وAmazon Echo Show وEcho Hub، التي تقدم أيضًا ميزات مشابهة في تكنولوجيا الشاشات الذكية. من المتوقع أن يتميز الجهاز الجديد من آبل بميزاته وتصميمه الفريد.
الجهاز اللوحي المدعوم بالذكاء الاصطناعي سيكون ذو شكل مربع مشابه للآيباد، وسيكون بحجم يقارب حجم جهازين آيفون موضوعة جنبًا إلى جنب. سيكون مزودًا بشاشة بحجم 6 بوصات، وسيتوفر باللونين الفضي والأسود. قد يوفر هذا المنتج الجديد لآبل موطئ قدم قوي في سوق الأجهزة الذكية المنزلية التنافسية.
MENAFN14112024000045015839ID1108884650
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.