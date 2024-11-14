ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.6 بالمئة في الشهر الماضي

(MENAFN
) في أكتوبر، ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.6 بالمئة، مقارنة بـ 2.4 بالمئة في سبتمبر، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العمل. يتماشى هذا الارتفاع مع التوقعات، مما يشير إلى زيادة الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي. يعكس هذا الارتفاع في التضخم التحديات المستمرة التي تواجهها البلاد في السيطرة على زيادة الأسعار.
كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (CPI)، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 3.3 بالمئة، متماشيًا مع التوقعات بزيادة سنوية قدرها 3.3 بالمئة. وظل هذا المعدل ثابتًا مقارنة بشهر سبتمبر، مما يعزز المخاوف بشأن استمرارية الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي التي تؤثر على كل من المستهلكين والشركات.
على أساس شهري، ظل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ثابتًا عند 0.3 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات السوقية ودون تغيير عن الشهر السابق، مما يبرز الاتجاهات التضخمية المستمرة. يشير هذا الارتفاع الثابت في التضخم الأساسي إلى أن ضغوط الأسعار لا تتراجع بسهولة.
تأتي بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بعد أسبوع من التحركات السوقية الكبيرة التي أعقبت الانتخابات الأمريكية. كان لنتيجة الانتخابات تأثير كبير على الأسواق، حيث أشار الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى موقف صارم تجاه التجارة، خاصة مع الصين. ويشير نهجه، بما في ذلك تعيين شخصيات متشددة في المناصب الرئيسية، إلى تحول نحو فرض المزيد من الرسوم الجمركية، مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. تظهر أداة FedWatch الآن أن الأسواق تتوقع فرصة بنسبة 62 بالمئة لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، وهو انخفاض عن فرصة 83 بالمئة التي كانت متوقعة في الشهر الماضي.
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