بنك ABC الإسلامي يعلن أرباحا صافية بقيمة 37.8 مليون دولار أمريكي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬الإسلامي‭ ‬أمس‭ ‬نتائجه‭ ‬المالية‭ ‬للأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭:‬

اختتم‭ ‬البنك‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬بصافي‭ ‬أرباح‭ ‬بلغت‭ ‬37‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬35‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬للفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الدخل‭ ‬التشغيلي‭ ‬بعد‭ ‬تخصيص‭ ‬أشباه‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬لفترة‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬مبلغ‭ ‬51‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬17 % ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭. ‬ويعود‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬الدخل‭ ‬إلى‭ ‬ازدهار‭ ‬الأعمال‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والجهات‭ ‬السيادية‭. ‬بقيت‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬ضمن‭ ‬مستويات‭ ‬سليمة‭ ‬محافظة‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬رأس‭ ‬مال‭ ‬قوية‭. ‬

أبرز‭ ‬ملامح‭ ‬الأداء‭ ‬الرئيسية‭ ‬

‭- ‬بلغت‭ ‬الأرباح‭ ‬الصافية‭ ‬37‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بزيادة‭ ‬8 % ‭ ‬عن‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

‭- ‬بلغ‭ ‬الدخل‭ ‬التشغيلي‭ ‬بعد‭ ‬تخصيص‭ ‬أشباه‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬51‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬17 % ‭ ‬عن‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

‭- ‬بلغت‭ ‬المصروفات‭ ‬التشغيلية‭ ‬11‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬34 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬8‭.‬4‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬للعام‭ ‬الماضي‭.‬

‭- ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬القاعدة‭ ‬الرأسمالية‭ ‬للبنك‭ ‬قوية‭ ‬للغاية‭ ‬مع‭ ‬نسبة‭ ‬كفاية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬تبلغ‭ ‬40 % ‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬النتائج،‭ ‬قال‭ ‬حماد‭ ‬حسن،‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لبنك‭ ‬ ABC ‭ ‬الإسلامي‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬إعلان‭ ‬نتائج‭ ‬قوية‭ ‬لفترة‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬ارتفع‭ ‬صافي‭ ‬الربح‭ ‬بنسبة‭ ‬8 % ‭ ‬إلى‭ ‬37‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬التزامنا‭ ‬بالنمو‭ ‬المستدام‭ ‬وقدرتنا‭ ‬على‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬البيئة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المتغيرة‭. ‬واصلنا‭ ‬تعزيز‭ ‬خطوط‭ ‬أعمالنا‭ ‬الأساسية‭ ‬مع‭ ‬تركيز‭ ‬الاستثمارات‭ ‬على‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬لخدمة‭ ‬عملائنا‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬والتكيف‭ ‬مع‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬المتغيرة‭ ‬باستمرار‭. ‬مع‭ ‬دخولنا‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬سيظل‭ ‬فريقنا‭ ‬ملتزمًا‭ ‬بتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬وضعناها،‭ ‬وسنعمل‭ ‬جاهدين‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬قيمة‭ ‬أكبر‭ ‬لمساهمينا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اغتنام‭ ‬فرص‭ ‬النمو‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬السوق‮»‬‭.‬

أداء‭ ‬الأعمال‭ (‬فترة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭):‬

‭- ‬بلغت‭ ‬الأرباح‭ ‬الصافية‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬12‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬10‭.‬2‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

‭- ‬بلغ‭ ‬الدخل‭ ‬التشغيلي‭ ‬بعد‭ ‬تخصيص‭ ‬أشباه‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬15‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬13‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

‭- ‬بلغت‭ ‬المصروفات‭ ‬التشغيلية‭ ‬2‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬2.4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

أداء‭ ‬الأعمال‭ (‬فترة‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭):‬

‭- ‬بلغت‭ ‬الأرباح‭ ‬الصافية‭ ‬37‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬8 % ‭ ‬عن‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

‭- ‬بلغ‭ ‬الدخل‭ ‬التشغيلي‭ ‬بعد‭ ‬تخصيص‭ ‬أشباه‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬51‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬17 % ‭ ‬عن‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

‭- ‬بلغت‭ ‬مخصصات‭ ‬خسائر‭ ‬الائتمان‭ ‬للفترة‭ ‬2‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬0‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬تم‭ ‬تسجيلها‭ ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

‭- ‬بلغت‭ ‬المصروفات‭ ‬التشغيلية‭ ‬11‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬34 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬8‭.‬4‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬للعام‭ ‬الماضي‭. ‬وبعد‭ ‬تعديل‭ ‬المصاريف‭ ‬الاستثنائية،‭ ‬ارتفعت‭ ‬المصروفات‭ ‬بنسبة‭ ‬8 % ،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭.‬

الميزانية‭ ‬العمومية‭:‬

‭- ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬موجودات‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬الإسلامي‭ ‬2‭.‬996‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬2‭.‬501‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

‭- ‬بلغت‭ ‬الاستثمارات‭ ‬1‭.‬2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬809‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

‭- ‬بلغت‭ ‬مستحقات‭ ‬المرابحة،‭ ‬والإجارة،‭ ‬وتمويلات‭ ‬المشاركة،‭ ‬1 , 808‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬1 , 566‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

‭- ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬حقوق‭ ‬المساهمين‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬قيمة‭ ‬قدرها‭ ‬342‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬328‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

‭- ‬بقيت‭ ‬قاعدة‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬للبنك‭ ‬قوية‭ ‬جدًا‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬النسبة‭ ‬الكلية‭ ‬لكفاية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬بلغت‭ ‬40 % ،‭ ‬وبلغت‭ ‬نسبة‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬39 % ‭.‬