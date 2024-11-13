Thursday, 14 November 2024 06:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بنك ABC الإسلامي يعلن أرباحا صافية بقيمة 37.8 مليون دولار أمريكي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024

11/13/2024 11:32:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬الإسلامي‭ ‬أمس‭ ‬نتائجه‭ ‬المالية‭ ‬للأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭:‬

اختتم‭ ‬البنك‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬بصافي‭ ‬أرباح‭ ‬بلغت‭ ‬37‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬35‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬للفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الدخل‭ ‬التشغيلي‭ ‬بعد‭ ‬تخصيص‭ ‬أشباه‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬لفترة‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬مبلغ‭ ‬51‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬17 % ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭. ‬ويعود‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬الدخل‭ ‬إلى‭ ‬ازدهار‭ ‬الأعمال‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والجهات‭ ‬السيادية‭. ‬بقيت‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬ضمن‭ ‬مستويات‭ ‬سليمة‭ ‬محافظة‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬رأس‭ ‬مال‭ ‬قوية‭. ‬

أبرز‭ ‬ملامح‭ ‬الأداء‭ ‬الرئيسية‭ ‬

‭- ‬بلغت‭ ‬الأرباح‭ ‬الصافية‭ ‬37‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بزيادة‭ ‬8 % ‭ ‬عن‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

‭- ‬بلغ‭ ‬الدخل‭ ‬التشغيلي‭ ‬بعد‭ ‬تخصيص‭ ‬أشباه‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬51‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬17 % ‭ ‬عن‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

‭- ‬بلغت‭ ‬المصروفات‭ ‬التشغيلية‭ ‬11‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬34 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬8‭.‬4‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬للعام‭ ‬الماضي‭.‬

‭- ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬القاعدة‭ ‬الرأسمالية‭ ‬للبنك‭ ‬قوية‭ ‬للغاية‭ ‬مع‭ ‬نسبة‭ ‬كفاية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬تبلغ‭ ‬40 % ‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬النتائج،‭ ‬قال‭ ‬حماد‭ ‬حسن،‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لبنك‭ ‬ ABC ‭ ‬الإسلامي‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬إعلان‭ ‬نتائج‭ ‬قوية‭ ‬لفترة‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬ارتفع‭ ‬صافي‭ ‬الربح‭ ‬بنسبة‭ ‬8 % ‭ ‬إلى‭ ‬37‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬التزامنا‭ ‬بالنمو‭ ‬المستدام‭ ‬وقدرتنا‭ ‬على‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬البيئة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المتغيرة‭. ‬واصلنا‭ ‬تعزيز‭ ‬خطوط‭ ‬أعمالنا‭ ‬الأساسية‭ ‬مع‭ ‬تركيز‭ ‬الاستثمارات‭ ‬على‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬لخدمة‭ ‬عملائنا‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬والتكيف‭ ‬مع‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬المتغيرة‭ ‬باستمرار‭. ‬مع‭ ‬دخولنا‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬سيظل‭ ‬فريقنا‭ ‬ملتزمًا‭ ‬بتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬وضعناها،‭ ‬وسنعمل‭ ‬جاهدين‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬قيمة‭ ‬أكبر‭ ‬لمساهمينا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اغتنام‭ ‬فرص‭ ‬النمو‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬السوق‮»‬‭.‬

أداء‭ ‬الأعمال‭ (‬فترة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭):‬

‭- ‬بلغت‭ ‬الأرباح‭ ‬الصافية‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬12‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬10‭.‬2‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

‭- ‬بلغ‭ ‬الدخل‭ ‬التشغيلي‭ ‬بعد‭ ‬تخصيص‭ ‬أشباه‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬15‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬13‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

‭- ‬بلغت‭ ‬المصروفات‭ ‬التشغيلية‭ ‬2‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬2.4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

أداء‭ ‬الأعمال‭ (‬فترة‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭):‬

‭- ‬بلغت‭ ‬الأرباح‭ ‬الصافية‭ ‬37‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬8 % ‭ ‬عن‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

‭- ‬بلغ‭ ‬الدخل‭ ‬التشغيلي‭ ‬بعد‭ ‬تخصيص‭ ‬أشباه‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬51‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬17 % ‭ ‬عن‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

‭- ‬بلغت‭ ‬مخصصات‭ ‬خسائر‭ ‬الائتمان‭ ‬للفترة‭ ‬2‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬0‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬تم‭ ‬تسجيلها‭ ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

‭- ‬بلغت‭ ‬المصروفات‭ ‬التشغيلية‭ ‬11‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬34 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬8‭.‬4‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬للعام‭ ‬الماضي‭. ‬وبعد‭ ‬تعديل‭ ‬المصاريف‭ ‬الاستثنائية،‭ ‬ارتفعت‭ ‬المصروفات‭ ‬بنسبة‭ ‬8 % ،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭.‬

الميزانية‭ ‬العمومية‭:‬

‭- ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬موجودات‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬الإسلامي‭ ‬2‭.‬996‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬2‭.‬501‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

‭- ‬بلغت‭ ‬الاستثمارات‭ ‬1‭.‬2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬809‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

‭- ‬بلغت‭ ‬مستحقات‭ ‬المرابحة،‭ ‬والإجارة،‭ ‬وتمويلات‭ ‬المشاركة،‭ ‬1 , 808‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬1 , 566‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

‭- ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬حقوق‭ ‬المساهمين‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬قيمة‭ ‬قدرها‭ ‬342‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬328‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

‭- ‬بقيت‭ ‬قاعدة‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬للبنك‭ ‬قوية‭ ‬جدًا‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬النسبة‭ ‬الكلية‭ ‬لكفاية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬بلغت‭ ‬40 % ،‭ ‬وبلغت‭ ‬نسبة‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬39 % ‭.‬

MENAFN13112024000055011008ID1108884334

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث