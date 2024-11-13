شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مناطق عدة في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد خمسة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، ليلة
الأربعاء/ الخميس،
في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في مخيم المغازي، وسط قطاع
غزة.
كما أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح
متفاوتة في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي، غرب مدينة خان يونس،
جنوب قطاع غزة.
وبحسب وكالة "وفا"، كانت قوات
الاحتلال شنت غارتين على المنطقة في وقت سابق، الأربعاء، ما أسفر عن استشهاد 9
مواطنين وإصابة آخرين، وفقا للمصادر الطبية.
والمواصي منطقة رملية تفتقر إلى أدنى مقومات
الحياة الأساسية، يعيش فيها نحو 1.7 مليون مواطن أجبرهم الاحتلال الإسرائيلي على
النزوح باتجاهها قسرا تحت ضغط القصف والنيران، إذ وصل إليها معظمهم إبان الاجتياح
البري لمدينة رفح جنوب القطاع خلال أيار/ مايو الماضي، وزعم الاحتلال أنها
"منطقة آمنة"، في الوقت الذي ارتكب فيه العديد من المجازر باستهدافه
للخيام التي تؤوي النازحين في المنطقة.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة،
برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد
43,712 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,258 آخرين، في حصيلة غير
نهائية، إذ ما تزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف
والدفاع المدني الوصول إليهم.
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