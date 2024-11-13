نجاح عملية جراحية معقدة بمجمع السلمانية لإنقاذ حياة مريض تعرض لحادث مروري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكر‭ ‬الدكتور‭ ‬العالي،‭ ‬أن‭ ‬المريض‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬قسم‭ ‬الحوادث‭ ‬والطوارئ‭ ‬بمجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬مصابًا‭ ‬بعدة‭ ‬كسور‭ ‬في‭ ‬الأضلاع،‭ ‬وتهشم‭ ‬في‭ ‬الحاجز‭ ‬الأنفي،‭ ‬وإصابة‭ ‬بالغة‭ ‬في‭ ‬الرئة،‭ ‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬فقدان‭ ‬قدرة‭ ‬المريض‭ ‬على‭ ‬التنفس‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي،‭ ‬وعليه‭ ‬سارع‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬بوضع‭ ‬المريض‭ ‬على‭ ‬جهاز‭ ‬التنفس‭ ‬الاصطناعي‭ ‬كخطوة‭ ‬أولية‭ ‬لضمان‭ ‬استقرار‭ ‬المؤشرات‭ ‬الحيوية،‭ ‬وبعد‭ ‬معاينة‭ ‬حالته‭ ‬وتقييم‭ ‬مدى‭ ‬خطورة‭ ‬الإصابات،‭ ‬تقرر‭ ‬إدخاله‭ ‬إلى‭ ‬غرفة‭ ‬العمليات‭ ‬لإجراء‭ ‬جراحة‭ ‬طارئة‭.‬

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬العالي‭ ‬أن‭ ‬الكشف‭ ‬الجراحي‭ ‬أظهر‭ ‬وجود‭ ‬ثقوب‭ ‬في‭ ‬الرئة‭ ‬اليمنى‭ ‬وتسربًا‭ ‬خطيرًا‭ ‬للهواء‭ ‬نتيجة‭ ‬تمزق‭ ‬في‭ ‬القصبة‭ ‬الهوائية،‭ ‬مما‭ ‬شكل‭ ‬تهديدًا‭ ‬حقيقيًا‭ ‬لحياة‭ ‬المريض،‭ ‬إذ‭ ‬أثّر‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬مستويات‭ ‬الأكسجين‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬بشكل‭ ‬خطير،‭ ‬لذا‭ ‬قرر‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬استئصال‭ ‬ثلثي‭ ‬الرئة‭ ‬اليمنى‭ ‬بهدف‭ ‬وقف‭ ‬تسرب‭ ‬الهواء‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬نزيف‭ ‬الدم،‭ ‬واستغرقت‭ ‬العملية‭ ‬حوالي‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬جراحية‭ ‬معقدة‭ ‬تطلبت‭ ‬التنسيق‭ ‬العالي‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي‭.‬

وأضاف‭ ‬الدكتور‭ ‬حازم‭ ‬العالي‭ ‬أن‭ ‬المريض‭ ‬تم‭ ‬نقله‭ ‬بعد‭ ‬الجراحة‭ ‬إلى‭ ‬وحدة‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬لمتابعة‭ ‬حالته‭ ‬الدقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬تلقى‭ ‬رعاية‭ ‬طبية‭ ‬متكاملة‭ ‬لضمان‭ ‬استقرار‭ ‬وضعه‭ ‬الصحي،‭ ‬وقد‭ ‬أظهرت‭ ‬المؤشرات‭ ‬الحيوية‭ ‬للمريض‭ ‬تحسنًا‭ ‬تدريجيًا،‭ ‬مما‭ ‬سمح‭ ‬ببدء‭ ‬إجراءات‭ ‬نقله‭ ‬من‭ ‬جهاز‭ ‬التنفس‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي‭. ‬وأكد‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬نقاهة‭ ‬مكثفة،‭ ‬نجح‭ ‬المريض‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬التنفس‭ ‬الطبيعي‭ ‬وأصبح‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬مستقرة،‭ ‬وخرج‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬بحالة‭ ‬صحية‭ ‬جيدة‭.‬

وأشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬حازم‭ ‬العالي‭ ‬بجهود‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬وكفاءتهم‭ ‬العالية،‭ ‬معتبرًا‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬يمثّل‭ ‬انعكاسًا‭ ‬لتطور‭ ‬الخدمات‭ ‬الجراحية‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الحالات‭ ‬الحرجة‭ ‬والمعقدة،‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بتفاني‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬والتزامه‭ ‬بأعلى‭ ‬معايير‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬تسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬رعاية‭ ‬طبية‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭ ‬لجميع‭ ‬المرضى‭. ‬

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