نجاح عملية جراحية معقدة بمجمع السلمانية لإنقاذ حياة مريض تعرض لحادث مروري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن الدكتور حازم حبيب العالي، الرئيس العام للخدمات الطبية للأقسام الجراحية بالمستشفيات الحكومية، نجاح فريق طبي من المستشفيات الحكومية في إجراء عملية جراحية معقدة بمجمع السلمانية الطبي لإنقاذ حياة مريض خليجي تعرض لحادث مروري بليغ، أسفر عن إصابات جسيمة استدعت تدخلًا جراحيًا طارئًا، وتمثّل النجاح في استئصال ثلثي الرئة اليمنى بهدف السيطرة على الأضرار الجسدية والحفاظ على حياة المريض.
وذكر الدكتور العالي، أن المريض وصل إلى قسم الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي مصابًا بعدة كسور في الأضلاع، وتهشم في الحاجز الأنفي، وإصابة بالغة في الرئة، مما تسبب في فقدان قدرة المريض على التنفس بشكل طبيعي، وعليه سارع الفريق الطبي بوضع المريض على جهاز التنفس الاصطناعي كخطوة أولية لضمان استقرار المؤشرات الحيوية، وبعد معاينة حالته وتقييم مدى خطورة الإصابات، تقرر إدخاله إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة طارئة.
وأوضح الدكتور العالي أن الكشف الجراحي أظهر وجود ثقوب في الرئة اليمنى وتسربًا خطيرًا للهواء نتيجة تمزق في القصبة الهوائية، مما شكل تهديدًا حقيقيًا لحياة المريض، إذ أثّر ذلك في مستويات الأكسجين في الجسم بشكل خطير، لذا قرر الفريق الطبي استئصال ثلثي الرئة اليمنى بهدف وقف تسرب الهواء والسيطرة على نزيف الدم، واستغرقت العملية حوالي ثلاث ساعات في بيئة جراحية معقدة تطلبت التنسيق العالي بين أفراد الطاقم الطبي.
وأضاف الدكتور حازم العالي أن المريض تم نقله بعد الجراحة إلى وحدة العناية المركزة لمتابعة حالته الدقيقة، حيث تلقى رعاية طبية متكاملة لضمان استقرار وضعه الصحي، وقد أظهرت المؤشرات الحيوية للمريض تحسنًا تدريجيًا، مما سمح ببدء إجراءات نقله من جهاز التنفس الاصطناعي بشكل تدريجي. وأكد الفريق الطبي أنه بعد فترة نقاهة مكثفة، نجح المريض في استعادة قدرته على التنفس الطبيعي وأصبح في حالة مستقرة، وخرج من المستشفى بحالة صحية جيدة.
وأشاد الدكتور حازم العالي بجهود الفريق الطبي وكفاءتهم العالية، معتبرًا هذا النجاح يمثّل انعكاسًا لتطور الخدمات الجراحية في المستشفيات الحكومية، وقدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة، كما أشاد بتفاني الطاقم الطبي والتزامه بأعلى معايير الرعاية الصحية، مؤكدًا أن المستشفيات الحكومية تسعى دائمًا إلى تقديم رعاية طبية على أعلى المستويات لجميع المرضى.
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