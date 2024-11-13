Thursday, 14 November 2024 06:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نجاح عملية جراحية معقدة بمجمع السلمانية لإنقاذ حياة مريض تعرض لحادث مروري

11/13/2024 7:23:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬الدكتور‭ ‬حازم‭ ‬حبيب‭ ‬العالي،‭ ‬الرئيس‭ ‬العام‭ ‬للخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬للأقسام‭ ‬الجراحية‭ ‬بالمستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬نجاح‭ ‬فريق‭ ‬طبي‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬معقدة‭ ‬بمجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬لإنقاذ‭ ‬حياة‭ ‬مريض‭ ‬خليجي‭ ‬تعرض‭ ‬لحادث‭ ‬مروري‭ ‬بليغ،‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬إصابات‭ ‬جسيمة‭ ‬استدعت‭ ‬تدخلًا‭ ‬جراحيًا‭ ‬طارئًا،‭ ‬وتمثّل‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬استئصال‭ ‬ثلثي‭ ‬الرئة‭ ‬اليمنى‭ ‬بهدف‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الأضرار‭ ‬الجسدية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬المريض‭.‬

وذكر‭ ‬الدكتور‭ ‬العالي،‭ ‬أن‭ ‬المريض‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬قسم‭ ‬الحوادث‭ ‬والطوارئ‭ ‬بمجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬مصابًا‭ ‬بعدة‭ ‬كسور‭ ‬في‭ ‬الأضلاع،‭ ‬وتهشم‭ ‬في‭ ‬الحاجز‭ ‬الأنفي،‭ ‬وإصابة‭ ‬بالغة‭ ‬في‭ ‬الرئة،‭ ‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬فقدان‭ ‬قدرة‭ ‬المريض‭ ‬على‭ ‬التنفس‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي،‭ ‬وعليه‭ ‬سارع‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬بوضع‭ ‬المريض‭ ‬على‭ ‬جهاز‭ ‬التنفس‭ ‬الاصطناعي‭ ‬كخطوة‭ ‬أولية‭ ‬لضمان‭ ‬استقرار‭ ‬المؤشرات‭ ‬الحيوية،‭ ‬وبعد‭ ‬معاينة‭ ‬حالته‭ ‬وتقييم‭ ‬مدى‭ ‬خطورة‭ ‬الإصابات،‭ ‬تقرر‭ ‬إدخاله‭ ‬إلى‭ ‬غرفة‭ ‬العمليات‭ ‬لإجراء‭ ‬جراحة‭ ‬طارئة‭.‬

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬العالي‭ ‬أن‭ ‬الكشف‭ ‬الجراحي‭ ‬أظهر‭ ‬وجود‭ ‬ثقوب‭ ‬في‭ ‬الرئة‭ ‬اليمنى‭ ‬وتسربًا‭ ‬خطيرًا‭ ‬للهواء‭ ‬نتيجة‭ ‬تمزق‭ ‬في‭ ‬القصبة‭ ‬الهوائية،‭ ‬مما‭ ‬شكل‭ ‬تهديدًا‭ ‬حقيقيًا‭ ‬لحياة‭ ‬المريض،‭ ‬إذ‭ ‬أثّر‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬مستويات‭ ‬الأكسجين‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬بشكل‭ ‬خطير،‭ ‬لذا‭ ‬قرر‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬استئصال‭ ‬ثلثي‭ ‬الرئة‭ ‬اليمنى‭ ‬بهدف‭ ‬وقف‭ ‬تسرب‭ ‬الهواء‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬نزيف‭ ‬الدم،‭ ‬واستغرقت‭ ‬العملية‭ ‬حوالي‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬جراحية‭ ‬معقدة‭ ‬تطلبت‭ ‬التنسيق‭ ‬العالي‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي‭.‬

وأضاف‭ ‬الدكتور‭ ‬حازم‭ ‬العالي‭ ‬أن‭ ‬المريض‭ ‬تم‭ ‬نقله‭ ‬بعد‭ ‬الجراحة‭ ‬إلى‭ ‬وحدة‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬لمتابعة‭ ‬حالته‭ ‬الدقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬تلقى‭ ‬رعاية‭ ‬طبية‭ ‬متكاملة‭ ‬لضمان‭ ‬استقرار‭ ‬وضعه‭ ‬الصحي،‭ ‬وقد‭ ‬أظهرت‭ ‬المؤشرات‭ ‬الحيوية‭ ‬للمريض‭ ‬تحسنًا‭ ‬تدريجيًا،‭ ‬مما‭ ‬سمح‭ ‬ببدء‭ ‬إجراءات‭ ‬نقله‭ ‬من‭ ‬جهاز‭ ‬التنفس‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي‭. ‬وأكد‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬نقاهة‭ ‬مكثفة،‭ ‬نجح‭ ‬المريض‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬التنفس‭ ‬الطبيعي‭ ‬وأصبح‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬مستقرة،‭ ‬وخرج‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬بحالة‭ ‬صحية‭ ‬جيدة‭.‬

وأشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬حازم‭ ‬العالي‭ ‬بجهود‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬وكفاءتهم‭ ‬العالية،‭ ‬معتبرًا‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬يمثّل‭ ‬انعكاسًا‭ ‬لتطور‭ ‬الخدمات‭ ‬الجراحية‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الحالات‭ ‬الحرجة‭ ‬والمعقدة،‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بتفاني‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬والتزامه‭ ‬بأعلى‭ ‬معايير‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬تسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬رعاية‭ ‬طبية‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭ ‬لجميع‭ ‬المرضى‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN13112024000055011008ID1108884037

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث