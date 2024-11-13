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حضور جماهيري قياسي:مدير عام المعرض لـ((أخبار الخليج)): إعلان تفاصيل قيمة الصفقات في المعرض قريبا

11/13/2024 7:23:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬محمود‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬أن‭ ‬التوقعات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬جماهيري‭ ‬قياسي‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬للمعرض‭ ‬يحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬كبيرة‭ ‬وتجاوز‭ ‬50‭ ‬ألفا‭ ‬في‭ ‬النسخ‭ ‬السابقة،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬قدرات‭ ‬وإمكانيات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬الأحداث‭ ‬العالمية‭ ‬والدولية،‭ ‬حيث‭ ‬يشهد‭ ‬المعرض‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مشاركة‭ ‬135‭ ‬شركة‭ ‬و127‭ ‬طائرة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنواع‭ ‬الطائرات‭ ‬الحديثة‭ ‬والمدنية‭ ‬والعسكرية‭ ‬والمتنوعة‭ ‬والوفود‭ ‬المدنية‭ ‬والعسكرية‭ ‬التي‭ ‬تتعدى‭ ‬222‭ ‬زائرا‭.‬

وأشار‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬قيمة‭ ‬الصفقات‭ ‬المتوقعة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬سيعلن‭ ‬تفاصيلها‭ ‬قريباً،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬20‭ ‬جهة‭ ‬حكومية‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬نجاحه‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭. ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬المرض‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬يومه‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬برعاية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وبتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وبإشراف‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يمثل‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬نسخته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2010،‭ ‬حدثاً‭ ‬استثنائياً‭ ‬وفريداً‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والإقليم،‭ ‬نظراً‭ ‬الى‭ ‬نجاحه‭ ‬المتواصل‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬أكبر‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭. ‬

وكشف‭ ‬يوسف‭ ‬أن‭ ‬نسخة‭ ‬المعرض‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تشهد‭ ‬استخدام‭ ‬هوية‭ ‬جديدة،‭ ‬حيث‭ ‬يتكون‭ ‬الشعار‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬خطوط‭ ‬ترمز‭ ‬إلى‭ ‬علامات‭ ‬المدرج‭ ‬المرئية‭ ‬أثناء‭ ‬الإقلاع‭ ‬والهبوط،‭ ‬كما‭ ‬تعكس‭ ‬الرؤية‭ ‬المتمثّلة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الشراكات،‭ ‬دفع‭ ‬الابتكار،‭ ‬وتيسير‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬المعرض‭ ‬يركّز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الاجتماعات‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬العملاء‭ ‬والوفود‭ ‬الرسمية،‭ ‬وتقديم‭ ‬فرص‭ ‬جديدة‭ ‬للمشاركين‭ ‬والزوار‭ ‬عبر‭ ‬الدليل‭ ‬الرقمي‭ ‬الذي‭ ‬دُشّن‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬المنصة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التابع‭ ‬للموقع‭ ‬الجديد‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والسعودية،‭ ‬والإمارات،‭ ‬والصين،‭ ‬وأمريكا،‭ ‬شاركت‭ ‬بأجنحة‭ ‬خاصة‭ ‬لها،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬فرصة‭ ‬للزوار‭ ‬لرؤية‭ ‬تطور‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬والمنتجات‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬هذه‭ ‬البلدان‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬واحدة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يوفّر‭ ‬برنامجاً‭ ‬متكاملاً‭ ‬للوفود‭ ‬المدنية‭ ‬والعسكرية‭ ‬الزائرة‭ ‬للمعرض،‭ ‬عبر‭ ‬ربطهم‭ ‬بالشركات‭ ‬وصناع‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أيام‭ ‬المعرض‭ ‬الثلاث،‭ ‬ممّا‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬كمركز‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬المعرض‭ ‬يعتبر‭ ‬منصّة‭ ‬لتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬وقيادة‭ ‬الفكر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬يوفّره‭ ‬من‭ ‬منتديات‭ ‬نقاشية‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المتحدثين‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬سيشمل‭ ‬برنامج‭ ‬المعرض‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬المتخصصة‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬أحدها‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ايرباص،‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬المهندس‭ ‬الصغير‮»‬،‭ ‬لإلهام‭ ‬وتمكين‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬المبتكرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭.‬

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