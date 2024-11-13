حضور جماهيري قياسي:مدير عام المعرض لـ((أخبار الخليج)): إعلان تفاصيل قيمة الصفقات في المعرض قريبا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد يوسف محمد محمود مدير عام معرض البحرين الدولي للطيران أن التوقعات تشير إلى حضور جماهيري قياسي في النسخة السابعة من معرض البحرين الدولي للطيران لعام 2024، حيث إن الحضور الجماهيري للمعرض يحظى بشعبية كبيرة وتجاوز 50 ألفا في النسخ السابقة، مما يؤكد قدرات وإمكانيات مملكة البحرين في استضافة الأحداث العالمية والدولية، حيث يشهد المعرض هذا العام مشاركة 135 شركة و127 طائرة من مختلف أنواع الطائرات الحديثة والمدنية والعسكرية والمتنوعة والوفود المدنية والعسكرية التي تتعدى 222 زائرا.
وأشار في تصريح خاص لـ«أخبار الخليج» أن قيمة الصفقات المتوقعة في المعرض سيعلن تفاصيلها قريباً، وأوضح أن 20 جهة حكومية تشارك في المعرض أسهمت في نجاحه خلال اليوم الأول.
وأكد أن المرض نجح في يومه الأول الذي يحظى برعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبإشراف ومتابعة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران، مبيناً أن المعرض يمثل منذ انطلاق نسخته الأولى في عام 2010، حدثاً استثنائياً وفريداً في المنطقة والإقليم، نظراً الى نجاحه المتواصل في استقطاب أكبر الشركات العالمية في قطاع الطيران.
وكشف يوسف أن نسخة المعرض هذا العام تشهد استخدام هوية جديدة، حيث يتكون الشعار من ثلاثة خطوط ترمز إلى علامات المدرج المرئية أثناء الإقلاع والهبوط، كما تعكس الرؤية المتمثّلة في تطوير الشراكات، دفع الابتكار، وتيسير التجارة الدولية، مشيراً إلى المعرض يركّز على تعزيز الاجتماعات التجارية بين العملاء والوفود الرسمية، وتقديم فرص جديدة للمشاركين والزوار عبر الدليل الرقمي الذي دُشّن أول مرة هذا العام على المنصة الإلكترونية التابع للموقع الجديد لمعرض البحرين الدولي للطيران.
وأوضح أن مملكة البحرين، والسعودية، والإمارات، والصين، وأمريكا، شاركت بأجنحة خاصة لها، مما يوفر فرصة للزوار لرؤية تطور صناعة الطيران والمنتجات التي توفرها هذه البلدان في محطة واحدة، مؤكداً أن المعرض يوفّر برنامجاً متكاملاً للوفود المدنية والعسكرية الزائرة للمعرض، عبر ربطهم بالشركات وصناع القرار على مدى أيام المعرض الثلاث، ممّا يعكس التزام مملكة البحرين بتعزيز مكانتها كمركز رائد في صناعة الطيران.
وقال إن المعرض يعتبر منصّة لتبادل المعرفة وقيادة الفكر من خلال ما يوفّره من منتديات نقاشية مع نخبة من المتحدثين من القطاع الحكومي والخاص من داخل وخارج مملكة البحرين، كما سيشمل برنامج المعرض عدداً من ورش العمل المتخصصة التي تستهدف الشباب البحريني، أحدها مع شركة ايرباص، بعنوان «المهندس الصغير»، لإلهام وتمكين الجيل القادم من المبتكرين في مجال الطيران.
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