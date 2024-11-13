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جيبك تدعم حملة ((دُمتِ خضراء)) بزراعة 232 شجرة في مركزي مدينة حمد الاجتماعي والصحي

11/13/2024 7:23:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬جديدة‭ ‬نحو‭ ‬توسعة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬أعلنت‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬دعم‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ (‬جيبك‭) ‬لحملة‭ ‬‮«‬دُمتِ‭ ‬خضراء‮»‬‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زراعة‭ ‬232‭ ‬شجرة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ومركز‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬الصحي‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الغطاء‭ ‬النباتي‭ ‬وزيادة‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الهواء،‭ ‬وتقليل‭ ‬التلوث،‭ ‬وتلطيف‭ ‬المناخ،‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

وقد‭ ‬انطلقت‭ ‬الفعالية‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخة‭ ‬مرام‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي،‭ ‬وسحر‭ ‬راشد‭ ‬المناعي‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬والمهندس‭ ‬ياسر‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬العباسي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات،‭ ‬والمهندسة‭ ‬لمياء‭ ‬يوسف‭ ‬الفضالة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬الشمالية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الشركة‭. ‬

ثم‭ ‬تلا‭ ‬ذلك‭ ‬تدشين‭ ‬الموقع‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬الصحي‮»‬‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية،‭ ‬والدكتورة‭ ‬إجلال‭ ‬فيصل‭ ‬العلوي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬البيئي‭ ‬وتشجيع‭ ‬المجتمع‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬التشجير‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭.‬

وأشادت‭ ‬الشيخة‭ ‬مرام‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬بالدور‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬الشراكات‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬زراعة‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭ ‬يمثل‭ ‬استثماراً‭ ‬طويل‭ ‬الأجل‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬مستدام‭ ‬وأخضر‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكّد‭ ‬المهندس‭ ‬ياسر‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬العباسي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬حرص‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬الاسهام‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المبادرات‭ ‬البيئة‭ ‬التي‭ ‬تُعزز‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬جيبك‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الشركات‭ ‬المسؤولة‭ ‬اجتماعيًا‭ ‬وبيئيًا‭ ‬حيث‭ ‬عُرفت‭ ‬بدعمها‭ ‬المستمر‭ ‬للمشاريع‭ ‬الزراعية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬رؤية‭ ‬مستقبلية‭ ‬وترويجاً‭ ‬لأهمية‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستدامة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬فخورة‭ ‬جداً‭ ‬بمساهمتها‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬كافّة‭ ‬مراحل‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬دمتِ‭ ‬خضراء‮»‬‭.‬

وأشاد‭ ‬المهندس‭ ‬العباسي‭ ‬بهذه‭ ‬الحملة‭ ‬البيئية‭ ‬الرائعة‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظّم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي،‭ ‬وحرص‭ ‬سموها‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬مراحل‭ ‬تنفيذها،‭ ‬منوهاً‭ ‬كذلك‭ ‬بجهود‭ ‬ومشاركات‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬الدولة،‭ ‬كما‭ ‬نوّه‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬كذلك‭ ‬بالاهتمام‭ ‬والجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الشيخة‭ ‬مرام‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي،‭ ‬والحرص‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬لهذه‭ ‬الحملة‭ ‬الناجحة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكدت‭ ‬سحر‭ ‬راشد‭ ‬المناعي‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تثمن‭ ‬جهود‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬عبر‭ ‬دعم‭ ‬وتنمية‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬وتقدر‭ ‬المساعي‭ ‬المستمرة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬الزراعية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭. ‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬تأتي‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬إيمان‭ ‬الوزارة‭ ‬بأهمية‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬المجتمعية،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬الوطنية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬بأهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬وزيادة‭ ‬التشجير،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬الحكومية‭ ‬والأهلية‭ ‬والخاصة،‭ ‬معربة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬للقائمين‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬لترسيخ‭ ‬الثقافة‭ ‬البيئية،‭ ‬والالتزام‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الوطنية،‭ ‬نحو‭ ‬زيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬بمناطق‭ ‬المملكة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬المكتسبات‭ ‬البيئية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مستقبل‭ ‬أخضر‭ ‬ومستدام،‭ ‬يحقق‭ ‬توازناً‭ ‬بين‭ ‬التنمية‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

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