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اختتام فعاليات مؤتمر كهرباء الخليج 2024:((أخبار الخليج)) تنشر أهم توصيات المؤتمر

11/13/2024 7:23:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتمت‭ ‬أمس‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬‮«‬كهرباء‭ ‬الخليج‭ ‬2024‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الخليج،‭ ‬وذلك‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬الإقليمية‭ ‬لنظم‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬‮«‬سيجري‭ ‬الخليج‮»‬،‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وشهد‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬توزيع‭ ‬3‭ ‬جوائز‭ ‬لأفضل‭ ‬ورقة‭ ‬علمية،‭ ‬حيث‭ ‬حصدت‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬بالبحرين‭ ‬جائزة‭ ‬عن‭ ‬ورقة‭ ‬علمية‭ ‬حول‭ ‬طرق‭ ‬تطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬توزيع‭ ‬الكهرباء‭ ‬بما‭ ‬يقلل‭ ‬الانقطاعات‭ ‬الكهربائية‭.‬

وركز‭ ‬المؤتمر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬والفرص‭ ‬اللازمة‭ ‬لتطوير‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي،‭ ‬ومنها‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭ ‬والابتكارات‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬خدمات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والطاقة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬محلياً‭ ‬وعلى‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي،‭ ‬تشغيل‭ ‬النظم‭ ‬والتحكم،‭ ‬تطوير‭ ‬النظام‭ ‬والاقتصاديات،‭ ‬أسواق‭ ‬الكهرباء‭ ‬والتنظيم،‭ ‬أنظمة‭ ‬التوزيع‭ ‬والمحطات‭ ‬الفرعية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تصميم‭ ‬وتصنيع‭ ‬وأداء‭ ‬المحولات،‭ ‬الخطوط‭ ‬العلوية‭ ‬والكابلات‭ ‬المعزولة،‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬والنووية‭ ‬لدول‭ ‬الخليج،‭ ‬الشبكات‭ ‬الذكية،‭ ‬وإدارة‭ ‬الأصول‭ ‬لأنظمة‭ ‬الطاقة‭.‬

وأكد‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬الإبراهيم‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬الربط‭ ‬الكهربائي‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬لـ«سيجري‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الكهرباء‭ ‬2024،‭ ‬أن‭ ‬توصيات‭ ‬المؤتمر‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬الطاقة‭ ‬والتوجه‭ ‬نحو‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬‏ومتطلبات‭ ‬شبكات‭ ‬الكهرباء‭ ‬وأنظمة‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬طريقة‭ ‬تخطيطها‭ ‬وتشغيلها‭ ‬لتتواكب‭ ‬مع‭ ‬التحول‭ ‬نحو‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬والحياد‭ ‬الصفري‭.‬

وذكر‭ ‬الإبراهيم‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬طرح‭ ‬طرق‭ ‬معالجة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬القطاع‭ ‬وكيفية‭ ‬إدخال‭ ‬التقنيات‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬أنظمة‭ ‬المستقبل،‭ ‬وكيفية‭ ‬تطوير‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬المهندسين‭ ‬يتواكب‭ ‬مع‭ ‬المتغيرات‭ ‬ليكون‭ ‬عمادا‭ ‬لبناء‭ ‬المستقبل،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تناول‭ ‬سياسات‭ ‬تطوير‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬وسياسات‭ ‬تطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬تخزين‭ ‬الطاقة‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬التقنيات‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬نكون‭ ‬بحاجة‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬والتوجه‭ ‬نحو‭ ‬أنماط‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬التخزين‭ ‬مثل‭ ‬التخزين‭ ‬بالهيدروجين‭ ‬وغيرها‭ ‬طرحت‭ ‬كحلول‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬المؤتمر‭ ‬اشتمل‭ ‬على‭ ‬97‭ ‬ورقة‭ ‬علمية‭ ‬كان‭ ‬معظمها‭ ‬لباحثين‭ ‬خليجين‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الكهرباء‭ ‬الخليجية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬باحثين‭ ‬عالميين،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬إحدى‭ ‬أهداف‭ ‬ سيجري‭ ‬الخليج ‭ ‬هي‭ ‬تشجيع‭ ‬البحث‭ ‬العلمي،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬المؤتمر‭ ‬على‭ ‬تخصيص‭ ‬جائزة‭ ‬لأفضل‭ ‬ورقة‭ ‬علمية،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬3‭ ‬أوراق‭ ‬علمية،‭ ‬وحصلت‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬حول‭ ‬طرق‭ ‬تطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬توزيع‭ ‬الكهرباء‭ ‬بما‭ ‬يقلل‭ ‬الانقطاعات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬وكذلك‭ ‬ورقة‭ ‬سعودية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ورقة‭ ‬علمية‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬الربط‭ ‬الكهربائي‭ ‬الخليجي‭.‬

وحصلت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬توصيات‭ ‬المؤتمر،‭ ‬منها‭ ‬تأكيد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬من‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬صناعة‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬رؤية‭ ‬مستقبلية‭ ‬للانتقال‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬الطاقة‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬سيتطلب‭ ‬نهجاً‭ ‬متوازناً‭ ‬وعملياً‭ ‬لتسخير‭ ‬جميع‭ ‬الأدوات‭ ‬المتاحة‭ ‬بالتوافق‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬مع‭ ‬تحقيق‭ ‬عملية‭ ‬الانتقال‭ ‬بناء‭ ‬متطلبات‭ ‬الموثوقية‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬التكاليف‭ ‬وأمن‭ ‬الإمداد‭ ‬والاستدامة‭.‬

وشدد‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬المعلنة‭ ‬لإزالة‭ ‬الكربون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬سيتطلب‭ ‬وضع‭ ‬سياسات‭ ‬وحوافز‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬واضحة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬انتقال‭ ‬آمن‭ ‬وموثوق‭ ‬به‭ ‬للطاقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬النظيفة‭.‬

ودعوا‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬الربط‭ ‬البيني‭ ‬للشبكات‭ ‬الإقليمية‭ ‬مثل‭ ‬الربط‭ ‬البيني‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬وتطوير‭ ‬الأسواق‭ ‬الإقليمية،‭ ‬مثل‭ ‬السوق‭ ‬العربية‭ ‬للكهرباء،‭ ‬لتعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬وتشجيع‭ ‬تجارة‭ ‬الكهرباء‭ ‬هي‭ ‬استراتيجيات‭ ‬رئيسية‭ ‬لشبكة‭ ‬المستقبل‭ ‬لتحسين‭ ‬استخدام‭ ‬الموارد،‭ ‬وزيادة‭ ‬موثوقية‭ ‬الشبكة،‭ ‬وتقليل‭ ‬الانبعاثات‭ ‬نحو‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أهداف‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬للانبعاثات‭.‬

وأكدوا‭ ‬أن‭ ‬شبكات‭ ‬المستقبل‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬للشبكة‭ ‬الذكية‭ ‬عبر‭ ‬دمج‭ ‬حلول‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وقدرات‭ ‬الاستجابة‭ ‬للطلب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دمج‭ ‬أنظمة‭ ‬تخزين‭ ‬الطاقة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مرونة‭ ‬الشبكة،‭ ‬وتمكين‭ ‬تكامل‭ ‬أكبر‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬وضمان‭ ‬المرونة‭ ‬ضد‭ ‬انقطاع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭.‬

ونوهوا‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تسريع‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬وتخزين‭ ‬الطاقة‭ ‬مثل‭ ‬مشاريع‭ ‬الهيدروجين‭ ‬النظيف،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬عملية‭ ‬انتقال‭ ‬الطاقة‭ ‬بشكل‭ ‬سلس‭ ‬ومستدام‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭.‬

وأكدوا‭ ‬أن‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬يتطلب‭ ‬زيادة‭ ‬المرونة‭ ‬في‭ ‬نظم‭ ‬الطاقة‭ ‬ونشر‭ ‬الربط‭ ‬البيني‭ ‬وتخزين‭ ‬الطاقة‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬شبكة‭ ‬مرنة‭ ‬وموثوقة،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تفويض‭ ‬تخزين‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬الجديدة‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬متطلبات‭ ‬احتياطي‭ ‬النظام‭ ‬لدعم‭ ‬موثوقية‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬لتحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬الموثوق‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة‭.‬

وطالبوا‭ ‬بتحسين‭ ‬التنبؤ‭ ‬بموارد‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬متقدمة‭ ‬للتنبؤ‭ ‬الدقيق‭ ‬بالطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القصير،‭ ‬كما‭ ‬طالبوا‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬بين‭ ‬مصنعي‭ ‬المعدات‭ ‬الأصلية‭ ‬والمستخدمين‭ ‬كطريقة‭ ‬لإدارة‭ ‬تحديات‭ ‬سلسلة‭ ‬التوريد‭ ‬وتلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬تطوير‭ ‬الشبكة‭.‬

وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مشاركة‭ ‬وتمثيل‭ ‬المهندسات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬لتفعيل‭ ‬الأدوار‭ ‬القيادية‭ ‬للمرأة‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬التطوير‭ ‬المستمر‭ ‬لقطاع‭ ‬الطاقة‭. ‬

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