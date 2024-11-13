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مدير أركان الحرس الوطني يشيد بالعلاقات التاريخية بين البحرين والسعودية

11/13/2024 7:23:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬أركان‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬اللواء‭ ‬الطيار‭ ‬الركن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سعيد‭ ‬المغيدي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للتحالف‭ ‬الإسلامي‭ ‬العسكري‭ ‬لمحاربة‭ ‬الإرهاب‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬ضمن‭ ‬جناح‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران،‭ ‬المقام‭ ‬بقاعدة‭ ‬الصخير‭ ‬الجوية‭.‬

ورحب‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬أركان‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬بالأمين‭ ‬العام‭ ‬للتحالف‭ ‬الإسلامي‭ ‬العسكري،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وشهد‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وتعزيزها‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬متمنيًا‭ ‬له‭ ‬إقامة‭ ‬طيبة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

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