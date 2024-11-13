مدير أركان الحرس الوطني يشيد بالعلاقات التاريخية بين البحرين والسعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب أمس الأربعاء، ضمن جناح الحرس الوطني المشارك في معرض البحرين الدولي للطيران، المقام بقاعدة الصخير الجوية.
ورحب الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وشهد اللقاء بحث سبل التعاون المشترك وتعزيزها بين الجانبين، متمنيًا له إقامة طيبة في مملكة البحرين.
كلمات دالة
MENAFN13112024000055011008ID1108884033
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.