مدير أركان الحرس الوطني يشيد بالعلاقات التاريخية بين البحرين والسعودية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورحب‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬أركان‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬بالأمين‭ ‬العام‭ ‬للتحالف‭ ‬الإسلامي‭ ‬العسكري،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وشهد‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وتعزيزها‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬متمنيًا‭ ‬له‭ ‬إقامة‭ ‬طيبة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

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