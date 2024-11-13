رئيس الحرس الوطني: التنظيم المتميز لمعرض البحرين للطيران يعكس الوجه الحضاري لمملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬التنظيم‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬شهده‭ ‬المعرض‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬الوجه‭ ‬الحضاري‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬منظمي‭ ‬معارض‭ ‬الطيران‭ ‬الدولية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬والإشراف‭ ‬المباشر‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران،‭ ‬في‭ ‬إظهار‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الدولي‭ ‬بالصورة‭ ‬المشرفة‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬بمناسبة‭ ‬نجاح‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬لعام‭ ‬2024م‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السابعة‭.‬

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