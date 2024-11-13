رئيس الحرس الوطني: التنظيم المتميز لمعرض البحرين للطيران يعكس الوجه الحضاري لمملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقية تهنئة من سمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، رئيس الحرس الوطني، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة النجاح الباهر الذي حققه معرض البحرين الدولي للطيران لعام 2024م في نسخته السابعة، والذي أقيم بقاعدة الصخير الجوية في ظل الرعاية الملكية السامية لجلالة الملك المعظم.
وأكد سمو رئيس الوطني أن التنظيم المتميز الذي شهده المعرض لهذا العام كان له الدور الكبير في إبراز الوجه الحضاري لمملكة البحرين على خارطة منظمي معارض الطيران الدولية، مشيداً بالجهود المتميزة والإشراف المباشر من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران، في إظهار هذا الحدث الدولي بالصورة المشرفة.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة من سمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطني، بمناسبة نجاح معرض البحرين الدولي للطيران لعام 2024م في نسخته السابعة.
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