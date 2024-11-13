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على هامش معرض البحرين الدولي للطيران..وزير المواصلات يبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الإمارات ومصر وعمان

11/13/2024 7:23:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بالهول‭ ‬الفلاسي،‭ ‬وزير‭ ‬الرياضة‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬وكالة‭ ‬الإمارات‭ ‬للفضاء،‭ ‬وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الفضاء،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استعراض‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬وأبرز‭ ‬المنجزات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬البلدان‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجالات‭ ‬الحيوية‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع؛‭ ‬عبّر‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬البالغ‭ ‬للمشاركة‭ ‬الإماراتية‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران،‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬حرص‭ ‬قيادة‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬على‭ ‬إنجاح‭ ‬المعرض،‭ ‬كما‭ ‬أثنى‭ ‬الوزير‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الريادي‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الفضاء‭ ‬والابتكار‭ ‬التكنولوجي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬تمثل‭ ‬فخراً‭ ‬للمنطقة‭ ‬العربية‭ ‬وتلهم‭ ‬دولها‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬العلمية‭ ‬والتقنية‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬البحريني‭ ‬ ‭ ‬الإماراتي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الفضاء‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعرفة،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬الرؤى‭ ‬المستقبلية‭ ‬لكلا‭ ‬البلدين‭. ‬

من‭ ‬جانبه؛‭ ‬أثنى‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الفلاسي‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬المشترك‭ ‬يعكس‭ ‬عمق‭ ‬الروابط‭ ‬التاريخية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تجمعهما‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬تولي‭ ‬اهتماماً‭ ‬خاصاً‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران،‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬يشكل‭ ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬المعارض‭ ‬الدولية‭ ‬ومنصة‭ ‬تفاعلية‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬النقل‭ ‬والطيران،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬لقيادة‭ ‬وشعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

كما‭ ‬التقى‭ ‬الطيار‭ ‬الدكتور‭ ‬سامح‭ ‬أحمد‭ ‬الحفني،‭ ‬وزير‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬وخلال‭ ‬اللقاء؛‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬المدني،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيز‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭.‬

وأكد‭ ‬الوزيران‭ ‬أهمية‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬لتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬البلدين،‭ ‬مشيدين‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬المتينة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭.‬

كما‭ ‬ناقش‭ ‬الوزيران‭ ‬الخطط‭ ‬المستقبلية‭ ‬لتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للنقل‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين،‭ ‬وسبل‭ ‬تحسين‭ ‬تجربة‭ ‬المسافرين،‭ ‬ومواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬إجراءات‭ ‬السلامة‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬المطارات،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التدريب‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬المتسارعة‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬اللقاء‭ ‬اتفق‭ ‬الجانبان‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬التزامهما‭ ‬بتعزيز‭ ‬التفاهم‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬مصالح‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

كما‭ ‬التقى‭ ‬المهندس‭ ‬نايف‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬العبري،‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة‭ ‬وخلال‭ ‬اللقاء؛‭ ‬أكد‭ ‬الوزير‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران،‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتحديث‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الجوية‭ ‬وتطوير‭ ‬المطارات،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬المتقدمة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يمثل‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬والابتكارات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬لتطوير‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭.‬

كما‭ ‬ناقش‭ ‬الجانبان‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الواعدة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬للطرفين‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مشروعات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للطيران،‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬والخبرات‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بخدمات‭ ‬المطارات‭ ‬وزيادة‭ ‬كفاءة‭ ‬العمليات‭ ‬الجوية‭.‬

من‭ ‬جانبه؛‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لوزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬على‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭. ‬

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