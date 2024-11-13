على هامش معرض البحرين الدولي للطيران..وزير المواصلات يبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الإمارات ومصر وعمان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
التقى الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الفضاء، إلى جانب استعراض آخر التطورات وأبرز المنجزات التي حققها البلدان في هذه المجالات الحيوية.
وخلال الاجتماع؛ عبّر الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة عن تقديره البالغ للمشاركة الإماراتية في معرض البحرين الدولي للطيران، والتي تعكس حرص قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على إنجاح المعرض، كما أثنى الوزير على الدور الريادي الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مجالات الفضاء والابتكار التكنولوجي، مؤكداً أن هذه الإنجازات تمثل فخراً للمنطقة العربية وتلهم دولها لتحقيق المزيد من الإنجازات العلمية والتقنية. وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون البحريني – الإماراتي في مجالات الفضاء وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يخدم الرؤى المستقبلية لكلا البلدين.
من جانبه؛ أثنى الدكتور أحمد الفلاسي على العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن التعاون الثنائي المشترك يعكس عمق الروابط التاريخية والاجتماعية التي تجمعهما. وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تولي اهتماماً خاصاً بالمشاركة في كل نسخة من معرض البحرين الدولي للطيران، الذي بات يشكل محطة مهمة على خارطة المعارض الدولية ومنصة تفاعلية لتبادل الخبرات والتجارب في مجالات النقل والطيران، معرباً عن تمنياته لقيادة وشعب مملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.
كما التقى الطيار الدكتور سامح أحمد الحفني، وزير الطيران المدني في جمهورية مصر العربية الشقيقة وخلال اللقاء؛ تم استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين في قطاع الطيران المدني، وسبل تعزيز هذه الشراكة.
وأكد الوزيران أهمية تكثيف الجهود المشتركة لتحقيق النمو المستدام لهذا القطاع بما يحقق تطلعات البلدين، مشيدين بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة على مختلف الأصعدة.
كما ناقش الوزيران الخطط المستقبلية لتطوير البنية التحتية للنقل الجوي في كلا البلدين، وسبل تحسين تجربة المسافرين، ومواصلة تعزيز إجراءات السلامة والأمن في المطارات، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية. كما تم التطرق إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، في ضوء التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها قطاع الطيران على مستوى العالم.
وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون في مختلف المجالات ذات الصلة، مع التأكيد على التزامهما بتعزيز التفاهم والعمل المشترك لتحقيق الأهداف التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
كما التقى المهندس نايف بن علي العبري، رئيس هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان الشقيقة وخلال اللقاء؛ أكد الوزير أهمية تعزيز التعاون بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة في مجال الطيران، خاصة فيما يتعلق بتحديث البنية التحتية الجوية وتطوير المطارات، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية المتقدمة.
وأضاف أن المعرض يمثل منصة مثالية للتعرف على أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الطيران، بما يسهم في دعم الجهود المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
كما ناقش الجانبان الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن للطرفين الاستفادة منها في تطوير مشروعات البنية التحتية للطيران، مع التأكيد على أهمية تبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المعنية في البلدين بما يسهم في الارتقاء بخدمات المطارات وزيادة كفاءة العمليات الجوية.
من جانبه؛ أعرب رئيس هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان عن شكره وتقديره لوزير المواصلات والاتصالات على حرصه على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين.
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