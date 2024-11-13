وزارة المواصلات توقع اتفاقية مع شركة ((تاليس)) لتعزيز ودعم نظام الملاحة الجوية بمطار البحرين الدولي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬توقيع‭ ‬عقد‭ ‬جديد‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬تاليس‮»‬‭ (‬ THALES ‭) ‬لدعم‭ ‬وصيانة‭ ‬نظام‭ ‬تبادل‭ ‬ومعالجة‭ ‬رسائل‭ ‬الخدمات‭ ‬الملاحية‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬لتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للطيران‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭ ‬والقواعد‭ ‬القياسية‭ ‬لمنظمة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الدولي‭.‬

وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬نوعية‭ ‬ضمن‭ ‬مساعي‭ ‬المملكة‭ ‬لتطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬الملاحة‭ ‬الجوية،‭ ‬حيث‭ ‬يسهم‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للطائرات‭ ‬العابرة‭ ‬لإقليم‭ ‬البحرين‭ ‬لمعلومات‭ ‬الطيران،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬الملاحية‭ ‬للطائرات‭ ‬القادمة‭ ‬والمغادرة‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭.‬

وصرّح‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬تعزيز‭ ‬أنظمة‭ ‬الملاحة‭ ‬الجوية‭ ‬يدعم‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للبحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الكفاءة‭ ‬والسلامة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الحركة‭ ‬الجوية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بتلبية‭ ‬كافة‭ ‬المتطلبات‭ ‬الدولية‭ ‬والارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬خدماتنا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬عبّر‭ ‬كريستوف‭ ‬رافوار،‭ ‬مدير‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬تاليس‮»‬‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بتجديد‭ ‬الثقة‭ ‬بشركة‭ ‬‮«‬تاليس‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شؤون‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لتعزيز‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بالحصول‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬شؤون‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬فهذا‭ ‬العقد‭ ‬يعكس‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬خبرتنا‭ ‬وكفاءتنا‮»‬‭.‬

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