وزارة المواصلات توقع اتفاقية مع شركة ((تاليس)) لتعزيز ودعم نظام الملاحة الجوية بمطار البحرين الدولي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات، أهمية تطوير بنية النقل والمواصلات في مملكة البحرين لما لها من دور حيوي ومهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة خدمات الملاحة الجوية، موضحًا أن الاستثمار في تقنيات الطيران الحديثة يعزز من مكانة البحرين كمركز إقليمي في هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال توقيع عقد جديد مع شركة «تاليس» ( THALES ) لدعم وصيانة نظام تبادل ومعالجة رسائل الخدمات الملاحية في مطار البحرين الدولي على هامش معرض البحرين الدولي للطيران 2024، في إطار جهود المملكة لتطوير البنية التحتية للطيران وفق أحدث المعايير والقواعد القياسية لمنظمة الطيران المدني الدولي.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة نوعية ضمن مساعي المملكة لتطوير أنظمة الملاحة الجوية، حيث يسهم النظام الجديد في رفع مستوى الخدمات المقدمة للطائرات العابرة لإقليم البحرين لمعلومات الطيران، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الملاحية للطائرات القادمة والمغادرة من مطار البحرين الدولي.
وصرّح قائلاً: «إن تعزيز أنظمة الملاحة الجوية يدعم الأهداف الاستراتيجية للبحرين في هذا القطاع، ويسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والسلامة في إدارة الحركة الجوية، وهو ما يعكس التزامنا بتلبية كافة المتطلبات الدولية والارتقاء بجودة خدماتنا».
من جهته، عبّر كريستوف رافوار، مدير شركة «تاليس» في البحرين، عن سعادته بتجديد الثقة بشركة «تاليس» من قبل شؤون الطيران المدني في البحرين لتعزيز قطاع الطيران. وقال: «نحن فخورون بالحصول مرة أخرى على ثقة شؤون الطيران المدني في البحرين، فهذا العقد يعكس الثقة في خبرتنا وكفاءتنا».
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