مكتبة ((الأهلية)) تنظم دورة تدريبية حول استخدام قاعدة بيانات ((المنهل)) الإلكترونية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضحت‭ ‬الأستاذة‭ ‬مناير‭ ‬نصيب،‭ ‬مديرة‭ ‬قسم‭ ‬المكتبة‭ ‬والمعلومات‭ ‬والمراجع،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬المكتبة‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬رقمية‭ ‬متطورة‭ ‬تدعم‭ ‬التعليم‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المكتبة‭ ‬توفر‭ ‬لروادها‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬142‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬إلكترونية‭ ‬تغطي‭ ‬مجالات‭ ‬متنوعة،‭ ‬منها‭: ‬إدارة‭ ‬الأعمال،‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات،‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي،‭ ‬التصميم‭ ‬الداخلي،‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭. ‬كما‭ ‬تتيح‭ ‬المكتبة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬كتاب‭ ‬إلكتروني‭ ‬و10‭ ‬آلاف‭ ‬مجلة‭ ‬إلكترونية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬ألف‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬الكتب‭ ‬الورقية،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬بيئة‭ ‬التعليم‭ ‬والبحث‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭.‬وقد‭ ‬عُقدت‭ ‬الدورة‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬الموافق‭ ‬13‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬في‭ ‬مكتبة‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية،‭ ‬وقدمها‭ ‬السيد‭ ‬عبد‭ ‬الغفور،‭ ‬ممثل‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬المنهل‮»‬‭. ‬تضمنت‭ ‬الدورة‭ ‬شرحًا‭ ‬تفصيليًا‭ ‬لمكونات‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬وأساليب‭ ‬البحث‭ ‬الفعّال،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬استراتيجيات‭ ‬تصفية‭ ‬النتائج‭ ‬باستخدام‭ ‬أدوات‭ ‬البحث‭ ‬المتقدمة‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬كيفية‭ ‬تحميل‭ ‬الملفات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬وإدارة‭ ‬حسابات‭ ‬المستخدمين،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬تحميل‭ ‬تقارير‭ ‬الاستخدام‭ ‬وتخصيص‭ ‬إعدادات‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية‭. ‬جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬شهدت‭ ‬تفاعلًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬المشاركين،‭ ‬حيث‭ ‬خُصصت‭ ‬جلسة‭ ‬للأسئلة‭ ‬والأجوبة،‭ ‬أتيح‭ ‬خلالها‭ ‬للحضور‭ ‬فرصة‭ ‬طرح‭ ‬استفساراتهم‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬إرشادات‭ ‬عملية‭ ‬لتحسين‭ ‬تجربتهم‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬المنصة‭.‬

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