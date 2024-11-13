مكتبة ((الأهلية)) تنظم دورة تدريبية حول استخدام قاعدة بيانات ((المنهل)) الإلكترونية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نظمت مكتبة الجامعة الأهلية دورة تدريبية متخصصة استهدفت طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، بهدف تعزيز قدراتهم على استخدام قاعدة بيانات «المنهل» الإلكترونية بفعالية. تأتي هذه الدورة في إطار جهود الجامعة المستمرة لتطوير المهارات البحثية ودعم العملية التعليمية والبحث الأكاديمي باستخدام أحدث الموارد الرقمية.
وأوضحت الأستاذة مناير نصيب، مديرة قسم المكتبة والمعلومات والمراجع، أن هذه الدورة تأتي ضمن استراتيجية المكتبة لتقديم خدمات رقمية متطورة تدعم التعليم والبحث العلمي. وأشارت إلى أن المكتبة توفر لروادها الوصول إلى 142 قاعدة بيانات إلكترونية تغطي مجالات متنوعة، منها: إدارة الأعمال، تكنولوجيا المعلومات، العلاج الطبيعي، التصميم الداخلي، والعلاقات العامة. كما تتيح المكتبة أكثر من 10 آلاف كتاب إلكتروني و10 آلاف مجلة إلكترونية، بالإضافة إلى 11 ألف نسخة من الكتب الورقية، مما يعزز بيئة التعليم والبحث في الجامعة.وقد عُقدت الدورة يوم الأربعاء، الموافق 13 نوفمبر 2024، في مكتبة الجامعة الأهلية، وقدمها السيد عبد الغفور، ممثل مجموعة «المنهل». تضمنت الدورة شرحًا تفصيليًا لمكونات قاعدة البيانات وأساليب البحث الفعّال، مع التركيز على استراتيجيات تصفية النتائج باستخدام أدوات البحث المتقدمة. كما تم استعراض كيفية تحميل الملفات الأكاديمية وإدارة حسابات المستخدمين، بما يشمل تحميل تقارير الاستخدام وتخصيص إعدادات البيانات الشخصية. جدير بالذكر أن الدورة شهدت تفاعلًا كبيرًا من المشاركين، حيث خُصصت جلسة للأسئلة والأجوبة، أتيح خلالها للحضور فرصة طرح استفساراتهم والحصول على إرشادات عملية لتحسين تجربتهم في استخدام المنصة.
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