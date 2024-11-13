Thursday, 14 November 2024 03:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمين العام للمؤسسة الملكية يستقبل رئيس مكتب ((اليونيدو)) بمركز نتاج خير البحرين

11/13/2024 7:22:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬الدكتور‭ ‬هاشم‭ ‬حسين‭ ‬رئيس‭ ‬مكتب‭ ‬ترويج‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬لمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬الصناعية‭ ‬‮«‬اليونيدو‮»‬‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والوفد‭ ‬المُرافق‭ ‬له،‭ ‬وذلك‭ ‬بمقر‭ ‬مركز‭ (‬نتاج‭ ‬خير‭ ‬البحرين‭) ‬التابع‭ ‬للمؤسسة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬التعريف‭ ‬بمركز‭ ‬نتاج‭ ‬خير‭ ‬البحرين‭ ‬والدور‭ ‬التنموي‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬خدمةً‭ ‬للفئات‭ ‬المكفولة‭ ‬في‭ ‬المؤسسة،‭ ‬كما‭ ‬اطلع‭ ‬رئيس‭ ‬مكتب‭ ‬‮«‬اليونيدو‮»‬‭ ‬على‭ ‬مراحل‭ ‬الإنتاج‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬ومختلف‭ ‬الدورات‭ ‬التي‭ ‬ينظمها،‭ ‬وتم‭ ‬التباحث‭ ‬حول‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN13112024000055011008ID1108884026

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث