الأمين العام للمؤسسة الملكية يستقبل رئيس مكتب ((اليونيدو)) بمركز نتاج خير البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، الدكتور هاشم حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» في مملكة البحرين والوفد المُرافق له، وذلك بمقر مركز (نتاج خير البحرين) التابع للمؤسسة.
وتم خلال اللقاء التعريف بمركز نتاج خير البحرين والدور التنموي الذي يقوم به خدمةً للفئات المكفولة في المؤسسة، كما اطلع رئيس مكتب «اليونيدو» على مراحل الإنتاج في المركز ومختلف الدورات التي ينظمها، وتم التباحث حول أطر التعاون والشراكة بين الجانبين.
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