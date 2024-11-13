الأمين العام للمؤسسة الملكية يستقبل رئيس مكتب ((اليونيدو)) بمركز نتاج خير البحرين

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬التعريف‭ ‬بمركز‭ ‬نتاج‭ ‬خير‭ ‬البحرين‭ ‬والدور‭ ‬التنموي‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬خدمةً‭ ‬للفئات‭ ‬المكفولة‭ ‬في‭ ‬المؤسسة،‭ ‬كما‭ ‬اطلع‭ ‬رئيس‭ ‬مكتب‭ ‬‮«‬اليونيدو‮»‬‭ ‬على‭ ‬مراحل‭ ‬الإنتاج‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬ومختلف‭ ‬الدورات‭ ‬التي‭ ‬ينظمها،‭ ‬وتم‭ ‬التباحث‭ ‬حول‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭. ‬

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