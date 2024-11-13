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تعهدات تمويل من بنوك تنمية تعطي دفعة مبكرة لمؤتمر كوب29

11/13/2024 7:22:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باكو‭ - (‬رويترز‭): ‬رحبت‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ‭ (‬كوب29‭) ‬بتعهد‭ ‬بنوك‭ ‬بارزة‭ ‬للتنمية‭ ‬بزيادة‭ ‬التمويل‭ ‬للدول‭ ‬الفقيرة‭ ‬ومتوسطة‭ ‬الدخل‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬حرارة‭ ‬الكوكب‭ ‬باعتبارها‭ ‬دفعة‭ ‬مبكرة‭ ‬للقمة‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬أسبوعين‭. ‬وأعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬هدفا‭ ‬مشتركا‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬هذا‭ ‬التمويل‭ ‬إلى‭ ‬120‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭ ‬بزيادة‭ ‬60‭ ‬بالمائة‭ ‬تقريبا‭ ‬عن‭ ‬هدف‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬المناخ‭ ‬الإيرلندي‭ ‬إيمون‭ ‬ريان‭ ‬لرويترز‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬علامة‭ ‬جيدة‭ ‬جدا‭... ‬هذا‭ ‬داعم‭ ‬جدا‭. ‬لكنه‭ ‬وحده‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬كافيا‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬والشركات‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تساهم‭ ‬أيضا‭. ‬وقال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الدولة‭ ‬الصيني‭ ‬دينغ‭ ‬شيويه‭ ‬شيانغ‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬بكين‭ ‬حشدت‭ ‬بالفعل‭ ‬نحو‭ ‬24‭,‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لمساعدة‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭.‬

والهدف‭ ‬الرئيسي‭ ‬للمؤتمر‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬أذربيجان‭ ‬هو‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬تمويل‭ ‬دولي‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬للمناخ‭ ‬يكفل‭ ‬توفير‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬تريليونات‭ ‬الدولارات‭ ‬لمشروعات‭ ‬المناخ‭. ‬وتأمل‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التزامات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الصناعية‭ ‬الغنية‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬تاريخيا‭ ‬أكبر‭ ‬المتسببين‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬حرارة‭ ‬الكوكب،‭ ‬وبعضها‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المنتجين‭ ‬للوقود‭ ‬الأحفوري‭. ‬

وتعهدت‭ ‬الدول‭ ‬الغنية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬بالمساهمة‭ ‬بمبلغ‭ ‬100‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬سنويا‭ ‬لمساعدة‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭ ‬على‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬والتكيف‭ ‬مع‭ ‬ظروف‭ ‬عالم‭ ‬ترتفع‭ ‬درجة‭ ‬حرارته‭. ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬التعهد‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الوفاء‭ ‬به‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وينتهي‭ ‬التعهد‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬ومع‭ ‬توقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬هو‭ ‬العام‭ ‬الأكثر‭ ‬حرارة،‭ ‬يقول‭ ‬علماء‭ ‬إن‭ ‬ارتفاع‭ ‬حرارة‭ ‬الكوكب‭ ‬وتأثيره‭ ‬تتكشف‭ ‬فصوله‭ ‬بسرعة‭ ‬أكبر‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬متوقعا‭. ‬

وقال‭ ‬زعماء‭ ‬السكان‭ ‬الأصليين‭ ‬من‭ ‬البرازيل‭ ‬وأستراليا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬وشرق‭ ‬أوروبا‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إنهم‭ ‬يعتزمون‭ ‬العمل‭ ‬سويا‭ ‬حتى‭ ‬يضمنوا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬للسكان‭ ‬الأصليين‭ ‬قول‭ ‬في‭ ‬القرارات‭ ‬المناخية‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

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