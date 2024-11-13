سينر يضع قدما في نصف النهائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تورينو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وضع‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر،‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬عالميا‭ ‬ووصيف‭ ‬بطل‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬لبطولة‭ ‬‮«‬أيه‭ ‬تي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬الختامية‭ ‬المقامة‭ ‬بين‭ ‬جماهيره‭ ‬في‭ ‬تورينو،‭ ‬وذلك‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتس‭ ‬الخامس‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬مجموعة‭ ‬إيليي‭ ‬ناستاسي‭.‬

وسبق‭ ‬لسينر‭ ‬أن‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬بمجموعتين‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬الأسترالي‭ ‬أليكس‭ ‬دي‭ ‬مينور‭ ‬السابع‭ ‬الذي‭ ‬مني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بهزيمة‭ ‬ثانية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬الرابع‭.‬

وجدد‭ ‬سينر‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬فريتس،‭ ‬الفائز‭ ‬افتتاحا‭ ‬على‭ ‬مدفيديف،‭ ‬بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز،‭ ‬محرزا‭ ‬لقبه‭ ‬الكبير‭ ‬الثاني‭ ‬للموسم‭ ‬وفي‭ ‬مسيرته،‭ ‬بعد‭ ‬أول‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬بداية‭ ‬العام‭.‬

ورغم‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني،‭ ‬سينتظر‭ ‬سينر‭ ‬حتى‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لحسم‭ ‬إحدى‭ ‬بطاقتي‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬مع‭ ‬مدفيديف،‭ ‬فيما‭ ‬يلعب‭ ‬فريتس‭ ‬مع‭ ‬دي‭ ‬مينور‭.‬

وأفاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬الجمهور‭ ‬يساعدني‭ ‬كثيرا‮»‬،‭ ‬متطرقا‭ ‬إلى‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬عانيت‭ ‬في‭ ‬رد‭ ‬إرسالاته‭ ‬لكني‭ ‬سعيد‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬تعاملت‭ ‬فيها‭ ‬مع‭ ‬الوضع‮»‬‭.‬

ويمني‭ ‬سينر‭ ‬النفس‭ ‬باللقب‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وبين‭ ‬جماهيره‭ ‬والثامن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬ويبدو‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬متناوله‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬بطل‭ ‬النسختين‭ ‬الماضيتين‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬



























