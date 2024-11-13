سينر يضع قدما في نصف النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تورينو - (أ ف ب): وضع الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالميا ووصيف بطل العام الماضي، قدما في الدور نصف النهائي لبطولة «أيه تي بي» الختامية المقامة بين جماهيره في تورينو، وذلك بفوزه على الأمريكي تايلور فريتس الخامس 6-4 و6-4 في الجولة الثانية من منافسات مجموعة إيليي ناستاسي.
وسبق لسينر أن فاز في الجولة الأولى بمجموعتين أيضا على الأسترالي أليكس دي مينور السابع الذي مني الثلاثاء بهزيمة ثانية، وذلك على يد الروسي دانييل مدفيديف الرابع.
وجدد سينر تفوقه على فريتس، الفائز افتتاحا على مدفيديف، بعدما تغلب عليه أيضا في نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز، محرزا لقبه الكبير الثاني للموسم وفي مسيرته، بعد أول في أستراليا المفتوحة بداية العام.
ورغم فوزه الثاني، سينتظر سينر حتى الجولة الأخيرة لحسم إحدى بطاقتي المجموعة إلى نصف النهائي حيث يلتقي مع مدفيديف، فيما يلعب فريتس مع دي مينور.
وأفاد الإيطالي بأن «الجمهور يساعدني كثيرا»، متطرقا إلى مجريات اللقاء بالقول: «عانيت في رد إرسالاته لكني سعيد بالطريقة التي تعاملت فيها مع الوضع».
ويمني سينر النفس باللقب الأول على أرضه وبين جماهيره والثامن هذا الموسم، ويبدو ذلك في متناوله ولا سيما بعد انسحاب بطل النسختين الماضيتين الصربي نوفاك ديوكوفيتش بسبب الإصابة.
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