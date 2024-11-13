النشيط: بداية جيدة.. ونسعى للظهور بأفضل صورة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد آدم النشيط لاعب فريق الشباب الأول لكرة اليد أن فريقه عازم على مواصلة العمل الجاد من أجل الظهور المشرف لكرة اليد البحرينية، وذلك ضمن منافسات البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري، والتي تقام منافساتها على صالة الدحيل الرياضية في العاصمة القطرية الدوحة.
وأوضح النشيط في تصريح خاص لملحق «أخبار الخليج الرياضي» قائلاً: إن المباريات الافتتاحية للبطولات الكبرى دائماً ما تكون صعبة، وتحتاج إلى جهود مضاعفة من الجميع، خصوصاً إذا كانت أمام مستضيف البطولة فريق الريان القطري، كونه فريق كبير ومنظم، إلى جانب الإمكانات التي يتمتع بها بتواجد لاعبين محترفين على أعلى المستويات، مشيراً إلى أن فريقه دخل المواجهة بعزيمة كبيرة من أجل القتال في الملعب لآخر رمق، وهذا ما تحقق بإحراز هدف التعادل في نهاية اللقاء.
وأشار النشيط إلى أن المنافسة لن تكون سهلة، بل على العكس تماماً ستكون في غاية القوة بين جميع الفرق المشاركة، لأنها تمتلك نخبة من اللاعبين المميزين، إضافة إلى أنها استعانت بمحترفين على أعلى مستوى وخاضت فترة إعداد جيدة رغبة منها في المنافسة بقوة على البطولة.
وأضاف النشيط أن الشباب سوف يسعى لتقديم أفضل مستوياته الفنية في البطولة، والتواجد في دائرة المنافسة بقوة، لتمثيل كرة اليد البحرينية خير تمثيل في هذا المحفل الآسيوي، مؤكداً في الوقت ذاته على الاستفادة الفنية التي سوف يحققها فريقه من خلال الاحتكاك والمنافسة مع فرق قوية لها وزنها على صعيد كرة اليد الآسيوية.
وبخصوص مواجهتهم القادمة أمام فريق الكويت الكويتي أكد النشيط قائلاً: إن الكويت فريق منظم ويمتلك خبرة في مثل هذه البطولات، إضافة إلى تنوع أساليب اللعب لديه على المستويين الدفاعي والهجومي، كما أننا سنعمل على دراسة نقاط القوة والضعف لدى الفريق المنافس، وذلك من أجل تحقيق النتيجة المرجوة، مؤكدا أن التعادل في المباراة السابقة سيعطي الفريق دافعاً معنوياً أكبر للوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة.
يذكر أن الشباب وقع في المجموعة الأولى التي تضم كلا من الريان القطري، الكويت الكويتي، الشارقة الإماراتي.
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