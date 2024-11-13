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النشيط: بداية جيدة.. ونسعى للظهور بأفضل صورة

11/13/2024 7:22:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬آدم‭ ‬النشيط‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬عازم‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الظهور‭ ‬المشرف‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للأندية‭ ‬أبطال‭ ‬الدوري،‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬منافساتها‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الدحيل‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭.‬

وأوضح‭ ‬النشيط‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لملحق‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬قائلاً‭: ‬إن‭ ‬المباريات‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للبطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬دائماً‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬صعبة،‭ ‬وتحتاج‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬مضاعفة‭ ‬من‭ ‬الجميع،‭ ‬خصوصاً‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬أمام‭ ‬مستضيف‭ ‬البطولة‭ ‬فريق‭ ‬الريان‭ ‬القطري،‭ ‬كونه‭ ‬فريق‭ ‬كبير‭ ‬ومنظم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الإمكانات‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬بتواجد‭ ‬لاعبين‭ ‬محترفين‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬دخل‭ ‬المواجهة‭ ‬بعزيمة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬لآخر‭ ‬رمق،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬بإحراز‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬اللقاء‭.‬

وأشار‭ ‬النشيط‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنافسة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة،‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬العكس‭ ‬تماماً‭ ‬ستكون‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬القوة‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة،‭ ‬لأنها‭ ‬تمتلك‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المميزين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬استعانت‭ ‬بمحترفين‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬وخاضت‭ ‬فترة‭ ‬إعداد‭ ‬جيدة‭ ‬رغبة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬البطولة‭.‬

وأضاف‭ ‬النشيط‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬سوف‭ ‬يسعى‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬مستوياته‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬والتواجد‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬المنافسة‭ ‬بقوة،‭ ‬لتمثيل‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭ ‬خير‭ ‬تمثيل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الآسيوي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬يحققها‭ ‬فريقه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاحتكاك‭ ‬والمنافسة‭ ‬مع‭ ‬فرق‭ ‬قوية‭ ‬لها‭ ‬وزنها‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬الآسيوية‭.‬

وبخصوص‭ ‬مواجهتهم‭ ‬القادمة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬أكد‭ ‬النشيط‭ ‬قائلاً‭: ‬إن‭ ‬الكويت‭ ‬فريق‭ ‬منظم‭ ‬ويمتلك‭ ‬خبرة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البطولات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تنوع‭ ‬أساليب‭ ‬اللعب‭ ‬لديه‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الدفاعي‭ ‬والهجومي،‭ ‬كما‭ ‬أننا‭ ‬سنعمل‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬نقاط‭ ‬القوة‭ ‬والضعف‭ ‬لدى‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬النتيجة‭ ‬المرجوة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬السابقة‭ ‬سيعطي‭ ‬الفريق‭ ‬دافعاً‭ ‬معنوياً‭ ‬أكبر‭ ‬للوصول‭ ‬لأبعد‭ ‬نقطة‭ ‬ممكنة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬الريان‭ ‬القطري،‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي،‭ ‬الشارقة‭ ‬الإماراتي‭.‬

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