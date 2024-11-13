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((فكرة)).. صنع واتخاذ القرار

11/13/2024 7:10:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول‭ ‬السطر‭:‬

التصرف‭ ‬‮«‬غير‭ ‬اللائق‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬الطالب‭ ‬الجامعي‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬التخرج‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يمثل‭ ‬تنبيها‭ ‬للإدارات‭ ‬التعليمية،‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬التوجيه‭ ‬للطلبة‭ ‬الخريجين‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬والمدارس‭ ‬وغيرها،‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يتكرر‭ ‬التصرف‭ ‬‮«‬غير‭ ‬اللائق‮»‬،‭ ‬وتقع‭ ‬مواقف‭ ‬غير‭ ‬مناسبة‭ ‬للصرح‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬ولا‭ ‬لثقافة‭ ‬المجتمع‭.‬

للعلم‭ ‬فقط‭:‬

التجاذب‭ ‬والتنمر‭ ‬الحاصل‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬حسابات‭ ‬ومنصات‭ ‬التواصل‭ ‬الالكتروني‭ ‬بين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الأفاضل‭.. ‬بدأ‭ ‬يخرج‭ ‬عن‭ ‬سياق‭ ‬حرية‭ ‬التعبير،‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل،‭ ‬والخوض‭ ‬في‭ ‬مسائل‭ ‬غير‭ ‬إيجابية‭.. ‬نتمنى‭ ‬من‭ ‬العقلاء‭ ‬غلق‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬الذي‭ ‬يسيء‭ ‬للحرية‭ ‬المسؤولة،‭ ‬ودور‭ ‬وأهمية‭ ‬الإعلام‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وتأثيره‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭.‬

‮«‬فكرة‮»‬‭.. ‬صنع‭ ‬واتخاذ‭ ‬القرار‭:‬

في‭ ‬سنوات‭ ‬ماضية‭.. ‬كان‭ ‬الاعتقاد‭ ‬السائد‭ ‬أن‭ ‬منهجية‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬أكثر‭ ‬تطورا‭ ‬والتزاما،‭ ‬وأكثر‭ ‬انتاجا‭ ‬وتميزا،‭ ‬وأقل‭ ‬مشاكل‭ ‬وتعقيدا‭ ‬عن‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭.. ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬الاهتمام‭ ‬البارز‭ ‬والمبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الحكومة‭ ‬للموظفين،‭ ‬أصبح‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬منافسا‭ ‬للبيئة‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬حتى‭ ‬أصبح‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬يطالبون‭ ‬الإدارات‭ ‬باتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬وتحفيزات‭ ‬مشابهة‭ ‬للقطاع‭ ‬العام‭. ‬

الرسالة‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬وجهها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬إلى‭ ‬كافة‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬العام،‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬فكرة‮»‬‭.. ‬تنم‭ ‬عن‭ ‬فكر‭ ‬إداري‭ ‬رائد،‭ ‬يؤمن‭ ‬بدور‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬والثروة‭ ‬البشرية،‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل،‭ ‬وإثراء‭ ‬العطاء،‭ ‬وتميز‭ ‬الانجاز،‭ ‬وفي‭ ‬خلق‭ ‬ثقافة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مواقع‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭. ‬

بث‭ ‬روح‭ ‬الإبداع،‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬البحرين‮»‬‭.. ‬قيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬رفيعة،‭ ‬يحرص‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬بها،‭ ‬وتشجيع‭ ‬المسؤولين‭ ‬للعمل‭ ‬من‭ ‬خلالها،‭ ‬عبر‭ ‬تشجيع‭ ‬الموظفين‭ ‬لتقديم‭ ‬أفكار‭ ‬خلاقة،‭ ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الأفكار‭ ‬واقعاً‭ ‬يُفخَرْ‭ ‬به‭ ‬ويستفيد‭ ‬منه‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬ومقيم‭.. ‬مع‭ ‬مكافأة‭ ‬صاحب‭ ‬‮«‬الفكرة‮»‬،‭ ‬وتشجيع‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬الصحية،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬بيئة‭ ‬‮«‬التحلطم‮»‬‭ ‬والتذمر،‭ ‬والاستياء‭ ‬والنقد‭ ‬السلبي‭.‬

وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬تبادر‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬بإطلاق‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬والمحفزات‭ ‬الموجودة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدشين‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬فكرة‮»‬،‭ ‬أو‭ ‬برنامج‭ ‬تنمية‭ ‬الكوادر،‭ ‬أو‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬الأداء‭ ‬الوظيفي‭ (‬أداء‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬يمنح‭ ‬الموظف‭ ‬المثالي‭ ‬مكافأة‭ (‬3000‭) ‬دينار،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الإدارية‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

في‭ ‬علوم‭ ‬الإدارة‭ ‬الحديثة‭.. ‬هناك‭ ‬فرق‭ ‬بين‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬صنع‭ ‬القرار‮»‬‭ ‬وعملية‭ ‬‮«‬اتخاذ‭ ‬القرار‮»‬‭.. ‬ومنهجية‭ ‬الإدارة‭ ‬العصرية‭ ‬في‭ ‬فكر‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬العمليتين‭.. ‬إيمانا‭ ‬من‭ ‬سموه‭ ‬بدور‭ ‬الموظف‭ ‬الحكومي‭ ‬و«فريق‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬القرار‭.. ‬وفي‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬اتخاذه‭ ‬كذلك‭.‬

ملاحظة‭ ‬واجبة‭:‬

لماذا‭ ‬لا‭ ‬نجد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬لإطلاق‭ ‬برامج‭ ‬توعوية‭ ‬حول‭ ‬‮«‬الهوية‭ ‬الوطنية‮»‬،‭ ‬و«السنع‭ ‬البحريني‮»‬،‭ ‬ولو‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭..‬؟‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬توجد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬برامج‭ ‬مجتمعية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.. ‬ربما‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬فرصة‭ ‬سانحة‭ ‬لإطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬مجتمعي‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الهوية‭ ‬الوطنية‮»‬،‭ ‬و«السنع‮»‬‭ ‬البحريني‭.‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬‮«‬عادل‭ ‬صالح‭ ‬جمشير‮»‬،‭ ‬بعث‭ ‬برسالة‭ ‬كتب‭ ‬فيها‭: ‬كانت‭ ‬لدي‭ ‬معاملة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬التسجيل‭ ‬العقاري،‭ ‬وعندما‭ ‬دخلت‭ ‬مبنى‭ ‬الجهاز،‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬التعاون‭ ‬والمساعدة،‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬عند‭ ‬حارس‭ ‬البوابة،‭ ‬وموظفي‭ ‬الاستقبال،‭ ‬والمكاتب‭ ‬بالدور‭ ‬الأرضي‭ ‬والدور‭ ‬الأول،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬انهيت‭ ‬المعاملة‭ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭.. ‬كل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬الجهاز،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬سعادة‭ ‬الأستاذ‭ ‬باسم‭ ‬بن‭ ‬يعقوب‭ ‬الحمر‭.. ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬وإنجاز‭ ‬المعاملات،‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬صور‭ ‬التميز‭ ‬والتفوق‭ ‬لفريق‭ ‬البحرين‭... ‬فشكرا‭ ‬لكم‭.‬

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