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اكتشف الكثير من الفرص الرائعة مع فعالية حصادي في سيتي سنتر

11/13/2024 7:09:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يسر‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬أن‭ ‬يدعو‭ ‬كافة‭ ‬أفراد‭ ‬الجمهور‭ ‬لحضور‭ ‬فعالية‭ ‬حساب‭ ‬حصادي‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬ستُقام‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬نوفمبر‭. ‬ستُقدم‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬تجربة‭ ‬فريدة‭ ‬للزوار‭ ‬والعملاء،‭ ‬وستُتاح‭ ‬فرصة‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬حصادي‭ ‬جديد‭ ‬للزوار‭ ‬أو‭ ‬زيادة‭ ‬أرصدة‭ ‬حسابات‭ ‬حصادي‭ ‬الحالية،‭ ‬والفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬فورية‭. ‬سيتواجد‭ ‬موظفو‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬جناح‭ ‬حصادي‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬10‭ ‬صباحاً‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬10‭ ‬مساءً‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والمساعدة‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬الفعالية‭.‬

وتُمثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬فرصة‭ ‬ممتازة‭ ‬للعملاء‭ ‬والزوار‭ ‬لزيادة‭ ‬استثمارهم‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬حصادي‭ ‬قبل‭ ‬20‭ ‬نوفمبر،‭ ‬وذلك‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬هذه‭ ‬السحوبات‭ ‬الشهرية‭ ‬فرصاً‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬متنوعة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬جائزة‭ ‬خاصة‭ ‬بقيمةِ‭ ‬100 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لفائز‭ ‬واحد،‭ ‬وثلاث‭ ‬جوائز‭ ‬قيمةُ‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬منها‭ ‬10 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وعشر‭ ‬جوائز‭ ‬قيمةُ‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬منها‭ ‬1 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

كما‭ ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬حصادي‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬للهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬فروع‭ ‬البنك‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الخيارات‭ ‬المتعددة،‭ ‬يهدف‭ ‬البنك‭ ‬لتوفير‭ ‬المرونة‭ ‬اللازمة‭ ‬لتلبية‭ ‬مختلف‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائه‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬على‭ ‬أخذ‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أحلامهم‭.‬

وعلاوةً‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬يسعد‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬بتقديم‭ ‬تطبيقه‭ ‬المُحدَّث‭ ‬للهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬إعادة‭ ‬تصميمه‭ ‬لتبسيط‭ ‬عملية‭ ‬فتح‭ ‬الحسابات‭ ‬للعملاء‭ ‬الجدد،‭ ‬كما‭ ‬تضمن‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬المُحدَّثة‭ ‬تجربة‭ ‬سلسة‭ ‬لأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يتطلعون‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬حساب‭ ‬حصادي‭ ‬الخاص‭ ‬بهم‭.‬

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