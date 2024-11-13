اكتشف الكثير من الفرص الرائعة مع فعالية حصادي في سيتي سنتر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يسر البنك الأهلي المتحد أن يدعو كافة أفراد الجمهور لحضور فعالية حساب حصادي الخاصة التي ستُقام في مجمع سيتي سنتر البحرين خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر. ستُقدم هذه الفعالية تجربة فريدة للزوار والعملاء، وستُتاح فرصة فتح حساب حصادي جديد للزوار أو زيادة أرصدة حسابات حصادي الحالية، والفوز بجوائز فورية. سيتواجد موظفو البنك في جناح حصادي من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً لتقديم الدعم والمساعدة طوال فترة الفعالية.
وتُمثل هذه الفعالية فرصة ممتازة للعملاء والزوار لزيادة استثمارهم في حساب حصادي قبل 20 نوفمبر، وذلك للدخول في السحب القادم في نهاية هذا الشهر، حيث تقدم هذه السحوبات الشهرية فرصاً للفوز بجوائز متنوعة بما في ذلك جائزة خاصة بقيمةِ 100 , 000 دينار بحريني لفائز واحد، وثلاث جوائز قيمةُ كل واحد منها 10 , 000 دينار بحريني، وعشر جوائز قيمةُ كل واحد منها 1 , 000 دينار بحريني.
كما يمكن للعملاء فتح حساب حصادي بكل سهولة من خلال تطبيق البنك الأهلي المتحد للهواتف الذكية، أو من خلال زيارة أي من فروع البنك المنتشرة في أنحاء المملكة. من خلال هذه الخيارات المتعددة، يهدف البنك لتوفير المرونة اللازمة لتلبية مختلف احتياجات عملائه ومساعدتهم على أخذ الخطوة الأولى نحو تحقيق أحلامهم.
وعلاوةً على ذلك، يسعد البنك الأهلي المتحد بتقديم تطبيقه المُحدَّث للهواتف الذكية، حيث تمت إعادة تصميمه لتبسيط عملية فتح الحسابات للعملاء الجدد، كما تضمن هذه المنصة المُحدَّثة تجربة سلسة لأولئك الذين يتطلعون إلى إنشاء حساب حصادي الخاص بهم.
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