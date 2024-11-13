اكتشف الكثير من الفرص الرائعة مع فعالية حصادي في سيتي سنتر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتُمثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬فرصة‭ ‬ممتازة‭ ‬للعملاء‭ ‬والزوار‭ ‬لزيادة‭ ‬استثمارهم‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬حصادي‭ ‬قبل‭ ‬20‭ ‬نوفمبر،‭ ‬وذلك‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬هذه‭ ‬السحوبات‭ ‬الشهرية‭ ‬فرصاً‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬متنوعة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬جائزة‭ ‬خاصة‭ ‬بقيمةِ‭ ‬100 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لفائز‭ ‬واحد،‭ ‬وثلاث‭ ‬جوائز‭ ‬قيمةُ‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬منها‭ ‬10 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وعشر‭ ‬جوائز‭ ‬قيمةُ‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬منها‭ ‬1 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

كما‭ ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬حصادي‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬للهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬فروع‭ ‬البنك‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الخيارات‭ ‬المتعددة،‭ ‬يهدف‭ ‬البنك‭ ‬لتوفير‭ ‬المرونة‭ ‬اللازمة‭ ‬لتلبية‭ ‬مختلف‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائه‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬على‭ ‬أخذ‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أحلامهم‭.‬

وعلاوةً‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬يسعد‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬بتقديم‭ ‬تطبيقه‭ ‬المُحدَّث‭ ‬للهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬إعادة‭ ‬تصميمه‭ ‬لتبسيط‭ ‬عملية‭ ‬فتح‭ ‬الحسابات‭ ‬للعملاء‭ ‬الجدد،‭ ‬كما‭ ‬تضمن‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬المُحدَّثة‭ ‬تجربة‭ ‬سلسة‭ ‬لأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يتطلعون‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬حساب‭ ‬حصادي‭ ‬الخاص‭ ‬بهم‭.‬