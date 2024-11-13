إعلان الهوية الجديدة لـ((مراعي 2024))تمديد المعرض خمسة أيام وتخصيص زوايا وأركان زراعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وزير البلديات لـ«أخبار الخليج»: توفير المزيد من الأراضي للمزارع البحريني مستقبلا
أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن الرعاية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، لمعرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني «مراعي 2024» في نسخته السابعة، يعكس الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني في مملكة البحرين بما يتماشى مع أهداف تحقيق الأمن الغذائي والمشاريع والمبادرات الوطنية المختلفة في هذا الشأن.
وأوضح أن حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تولي أهمية كبيرة لمجال الأمن الغذائي، تماشياً مع التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة للأمم المتحدة، والتي قامت المملكة بتأطيرها ضمن برنامج الحكومة، حيث عمدت إلى بناء القدرات لتعزيز القطاع الزراعي والحيواني من خلال عدد من البرامج والمبادرات.
جاء ذلك في حفل إعلان الهوية الجديدة لمعرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني «مراعي 2024»، الذي سلط الضوء على اشتمال المعرض على الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يضمن جهود المملكة الدؤوبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الأمن الغذائي.
وأكد وزير شؤون البلديات والزراعة الدعم الذي يحظى به القطاع في المملكة من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، حيث تسهم المبادرة بشكل حثيث في دعم المبادرات الزراعية المختلفة وتسويق المنتج الزراعي المحلي من خلال شراكتها مع وزارة شؤون البلديات والزراعة.
وأشار الوزير إلى أنّ معرض مراعي في نسخته السابعة سيسلّط الضوء على المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والارتقاء بالإنتاج الزراعي والحيواني، بالإضافة إلى تأكيد توافر الفرص في الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني لتعزيز الاكتفاء الذاتي في المجالات الزراعية والحيوانية.
وردًا على سؤال «أخبار الخليج» حول دعم الوزارة للمزارع البحريني، كشف المهندس وائل بن ناصر المبارك بأن المزارع البحريني هو مزارع مبدع وتحرص وزارة شؤون البلديات والزراعة على دعمه من خلال طرح مبادرات جديدة، وبناء القدرات وتوفير الدعم التقني ومكافحة الآفات وتوفير مساحات للمنتوج الزراعي كان منها في هورة عالي والتي تسهم بجزء مهم في الانتاج الزراعي.
وتابع قائلا: بناء على توجيهات اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية للبنية التحتية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ستعمل وزارة شئون البلديات والزراعة على توفير المزيد من الأراضي الزراعية للمزارع البحريني مستقبلا.
من جانبه، أعلن المهندس عاصم عبداللطيف وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية رئيس اللجنة المنظمة لمعرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني «مراعي 2024» تمديد فترة المعرض خمسة أيام تنطلق من 27 نوفمبر وتستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل، كما قدّم عرضاً عن النسخة الجديدة من معرض مراعي، حيث بين أن المعرض يحرص على احداث نقلة نوعية على صعيد التقنيات الحديثة في مجال الإنتاج الزراعي وتعزيز مجال الإنتاج الحيواني إلى جانب الفعاليات المميزة التي تستهدف فئات الزوار واهتمامهم سواء من المستثمرين أو من المواطنين والمقيمين.
وأشار إلى أنه من الفعاليات التي سيتم تنظيمها هذا العام ضمن معرض مراعي 2024، المعرض الحيواني الذي يضم معرضا للخيل وللإبل، والماشية وهي الأبقار والأغنام والماعز، وللكلاب والقطط، بالإضافة إلى معرض ثابت للصقور، وللدجاج الفاخر وطيور الزينة وحمام الزينة.
ويشتمل المعرض ركنًا خاصًا لمعرض الوزارة الزراعي، وسوق للمزارعين وسوق للتمور، وسيشتمل «مراعي 2024» على ركن خاص بالفنون والثقافة التي تعكس الاهتمام بمجال الإنتاج الزراعي والحيواني، ومسرحية للأطفال وعرض مدغشقر العالمي وعروض الخيول وعرض رعاة البقر والعرض الشعبي، بالإضافة إلى منطقة الألعاب المنوعة ومنطقة عربات الطعام.
واستعرض احصائيات النسخة الماضي من معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني حيث بلغ اجمالي عدد الزوار 208 آلاف، وعدد الحيوانات المشاركة وصل إلى 520 مع تسجيل 8135 طائرًا، وكما تم إقامة 86 عرضًا وفعالية، مع وجود 443 عارضا وإقامة ست محاضرات.
وفي ختام المؤتمر الصحفي تم عرض فيلم توثيقي عن معرض مراعي، كما تم تدشين الهوية الجديدة للمعرض من خلال إبراز إدماج الجانب الزراعي مع الجانب الحيواني في معرض مراعي 2024.
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