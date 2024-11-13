إعلان الهوية الجديدة لـ((مراعي 2024))تمديد المعرض خمسة أيام وتخصيص زوايا وأركان زراعية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬أن‭ ‬الرعاية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬والحيواني‭ ‬‮«‬مراعي‭ ‬2024‮»‬‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السابعة،‭ ‬يعكس‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬قطاع‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬والحيواني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والمشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭. ‬







وأوضح‭ ‬أن‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تولي‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬لمجال‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬التزامها‭ ‬بتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2030‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬والتي‭ ‬قامت‭ ‬المملكة‭ ‬بتأطيرها‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة،‭ ‬حيث‭ ‬عمدت‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬لتعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬والحيواني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭.‬





جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬إعلان‭ ‬الهوية‭ ‬الجديدة‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬والحيواني‭ ‬‮«‬مراعي‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬سلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬اشتمال‭ ‬المعرض‭ ‬على‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬والحيواني،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬الدؤوبة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭. ‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي،‭ ‬حيث‭ ‬تسهم‭ ‬المبادرة‭ ‬بشكل‭ ‬حثيث‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬الزراعية‭ ‬المختلفة‭ ‬وتسويق‭ ‬المنتج‭ ‬الزراعي‭ ‬المحلي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شراكتها‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭.‬

وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬معرض‭ ‬مراعي‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السابعة‭ ‬سيسلّط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬والحيواني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تأكيد‭ ‬توافر‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬والحيواني‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الزراعية‭ ‬والحيوانية‭. ‬

وردًا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬حول‭ ‬دعم‭ ‬الوزارة‭ ‬للمزارع‭ ‬البحريني،‭ ‬كشف‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬بأن‭ ‬المزارع‭ ‬البحريني‭ ‬هو‭ ‬مزارع‭ ‬مبدع‭ ‬وتحرص‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬مبادرات‭ ‬جديدة،‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬وتوفير‭ ‬الدعم‭ ‬التقني‭ ‬ومكافحة‭ ‬الآفات‭ ‬وتوفير‭ ‬مساحات‭ ‬للمنتوج‭ ‬الزراعي‭ ‬كان‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬هورة‭ ‬عالي‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬بجزء‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬الانتاج‭ ‬الزراعي‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬بناء‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للمشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ستعمل‭ ‬وزارة‭ ‬شئون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الزراعية‭ ‬للمزارع‭ ‬البحريني‭ ‬مستقبلا‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعلن‭ ‬المهندس‭ ‬عاصم‭ ‬عبداللطيف‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬والحيواني‭ ‬‮«‬مراعي‭ ‬2024‮»‬‭ ‬تمديد‭ ‬فترة‭ ‬المعرض‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬نوفمبر‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬كما‭ ‬قدّم‭ ‬عرضاً‭ ‬عن‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬مراعي،‭ ‬حيث‭ ‬بين‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬احداث‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬وتعزيز‭ ‬مجال‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الفعاليات‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬فئات‭ ‬الزوار‭ ‬واهتمامهم‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تنظيمها‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬ضمن‭ ‬معرض‭ ‬مراعي‭ ‬2024،‭ ‬المعرض‭ ‬الحيواني‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬معرضا‭ ‬للخيل‭ ‬وللإبل،‭ ‬والماشية‭ ‬وهي‭ ‬الأبقار‭ ‬والأغنام‭ ‬والماعز،‭ ‬وللكلاب‭ ‬والقطط،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬معرض‭ ‬ثابت‭ ‬للصقور،‭ ‬وللدجاج‭ ‬الفاخر‭ ‬وطيور‭ ‬الزينة‭ ‬وحمام‭ ‬الزينة‭.‬

ويشتمل‭ ‬المعرض‭ ‬ركنًا‭ ‬خاصًا‭ ‬لمعرض‭ ‬الوزارة‭ ‬الزراعي،‭ ‬وسوق‭ ‬للمزارعين‭ ‬وسوق‭ ‬للتمور،‭ ‬وسيشتمل‭ ‬‮«‬مراعي‭ ‬2024‮»‬‭ ‬على‭ ‬ركن‭ ‬خاص‭ ‬بالفنون‭ ‬والثقافة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬الاهتمام‭ ‬بمجال‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬والحيواني،‭ ‬ومسرحية‭ ‬للأطفال‭ ‬وعرض‭ ‬مدغشقر‭ ‬العالمي‭ ‬وعروض‭ ‬الخيول‭ ‬وعرض‭ ‬رعاة‭ ‬البقر‭ ‬والعرض‭ ‬الشعبي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬الألعاب‭ ‬المنوعة‭ ‬ومنطقة‭ ‬عربات‭ ‬الطعام‭.‬

واستعرض‭ ‬احصائيات‭ ‬النسخة‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬والحيواني‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬اجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الزوار‭ ‬208‭ ‬آلاف،‭ ‬وعدد‭ ‬الحيوانات‭ ‬المشاركة‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬520‭ ‬مع‭ ‬تسجيل‭ ‬8135‭ ‬طائرًا،‭ ‬وكما‭ ‬تم‭ ‬إقامة‭ ‬86‭ ‬عرضًا‭ ‬وفعالية،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬443‭ ‬عارضا‭ ‬وإقامة‭ ‬ست‭ ‬محاضرات‭. ‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ ‬توثيقي‭ ‬عن‭ ‬معرض‭ ‬مراعي،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تدشين‭ ‬الهوية‭ ‬الجديدة‭ ‬للمعرض‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إبراز‭ ‬إدماج‭ ‬الجانب‭ ‬الزراعي‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الحيواني‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬مراعي‭ ‬2024‭. ‬